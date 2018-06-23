23 Haziran 2018 Cumartesi10 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:25Güneş 05:25Öğle 13:12İkindi 17:11Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 28°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 95.852 0.84
  • Altın: 190,976 -0.70
  • Dolar: 4,6622 -1.32
  • Euro: 5,4311 -0.95

Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!

»
Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!
Yakınlarını telefonla aradı, ortadan kayboldu. Ekipler, Muğla Menteşe'deki bir alışveriş merkezinin girişinde yer alan boş binanın bodrum katına baktıklarında cesetle karşılaştı.
Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu! Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu! Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!

Muğla’nın Menteşe İlçesinde 14 Haziran’da yakınları ile telefonda görüştükten sonra kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Yüksel Meydan’ın boy bir binanın bodrum katında cesedi bulundu.

Muğla’nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Bağlarbaşı mevkiindeki evinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki Yüksel Meydan Ramazan Bayramından bir gün önce yakınları ile telefonda görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Meydan’ın ağabeyleri Saffet ve Sabahattin Meydan, kardeşlerinin kayıp olması üzerine polis ve jandarmaya bilgi erdikten sonra arama çalışmaları yapıldı.

Yapılan arama çalışmalarında son olarak sanayi bölgesinde MOBESE kameralarında tespit edilen Meydan’ın arama çalışmalarına ailesi ve çocukları da katıldı. Sanayisi sitesi karşısındaki alışveriş merkezlerinin girişinde boş binanın bodrum katında yapılan aramada Yüksel Meydan’ın cesedine ulaşıldı.

Polise bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Olay Yeri İnceleme ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemesinin ardından Meydan’ın cesedi otopsi için Büyükşehir Cenaze aracı ile Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!Yakınlarını telefonla aradı, ortadan kayboldu. Ekipler, Muğla Menteşe'deki bir alışveriş merkezinin girişinde yer alan boş binanın bodrum katına baktıklarında cesetle karşılaştı.
Cani kocadan tüyler ürperten itirafCani kocadan tüyler ürperten itirafKARS'ın Sarıkamış ilçesinde 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı (23) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Barış Alkan'ın (30) ifadesi ortaya çıktı.
Korkunç bir haber daha geldi!Korkunç bir haber daha geldi!Türkiye, Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek şokunu atlatamamışken bir başka korkunç haber de Bursa'dan geldi.
Görenler şoke oldu! Alanya'da sahile vurduGörenler şoke oldu! Alanya'da sahile vurduAntalya'nın Alanya ilçesinde Kleopatra Plajı'nda inek ölüsü kıyıya vurdu.
Koca cinneti! 3 kişiyi öldürüp kaçtıKoca cinneti! 3 kişiyi öldürüp kaçtıGaziantep'in Nizip İlçesi'nde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, 1 yaşındaki kızını alarak kayıplara karıştı.
Polis anne karnı büyüyen kızını doktora götürünce şoke olduPolis anne karnı büyüyen kızını doktora götürünce şoke olduANTALYA’da, S.A. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla, aralarında polis memurunun da olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
  • Emekleri yok oldu! Kaldırıma oturup ağladılar18 Haziran 2018 Pazartesi 05:00
  • Mezarlıklarda sınav yapıldı, başarılı olanlara bu kart verildi14 Haziran 2018 Perşembe 11:55
  • Okul servisinde iğrenç olay!14 Haziran 2018 Perşembe 11:50
  • Kız kaçırma davası kanlı bitti12 Haziran 2018 Salı 14:57
  • Aracın içine bakan çoban hayatının şokunu yaşadı12 Haziran 2018 Salı 13:00
  • Görenler inanamadı!12 Haziran 2018 Salı 12:44
  • 15 yaşındaki kızı eve götürüp...11 Haziran 2018 Pazartesi 16:15
  • Antalya'da pitbull dehşeti!11 Haziran 2018 Pazartesi 16:01
  • Bütün mahalle uyumuyor11 Haziran 2018 Pazartesi 11:25
  • Dilencinin üzerinden euro ve dolarlar fışkırdı10 Haziran 2018 Pazar 16:36
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri