Başbakan Yıldırım yabancı gözlemcilere sert çıktı

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de açıklama yaptı. Muhalefetin seçimgüvenliği konusundaki açıklamalarına yanıt verdi.
Başbakan şunları söyledi;
"Daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek doğru değil. Hükümetimiz gereken tedbirleri aylardır alıyor. Erken saatlerden itibaren sandıklara gidelim. Yabancı gözlemciler, gelin adam gibi seçimleri izleyin, siyasete düşmeyin. Belirli marjinal, siyasi yapının sözcüsü gibi davranıyorlar. Hiç kimsenin seçimlere gölge düşürmeye hakkı yoktur. Bu Türk insanına yapılacak en büyük haksızlıktır. İzmir'de Karabağlar'da oyumu kullanacağım. İstikrar ve güven içerisinde ülkemiz devam edecektir. "