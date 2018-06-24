Emekliye 325 TL zam farkı

Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına 68 ile 325 lira arasında artış getirecek

Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını ilk 6 aylık enflasyon beklentisine kilitlenirken, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahminler yüzde 7.27'lik orana işaret ediyor. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın önceki gün açıklanan ankette de Haziran ayı Tüketici Fiyat endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 0.82 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Kesin oran 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. TAKVİM, hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyona hem de tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını hesapladı.



NASIL DEĞİŞECEK

Halen en düşük emekli maaşı 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 6.39'luk veriye göre 59,78 lira artışla 995,38 liraya yükselecek. Eğer zam oranı yüzde 7.27 olarak gerçekleşirse, bu maaş68,01 lira artışla bin 3 lira 61 kuruşa ulaşacak. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur aylığı ise 4 bin 481 lira 26 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, yüzde 6.39'luk 5 aylık enflasyona göre 286,35 lira artışla 4 bin 767 lira 61 kuruşa çıkıyor. Eğer zam oranı yüzde 7.27 olarak gerçekleşirse bu maaş 325,78 lira artışla 4 bin 807 lira 4 kuruşa yükselecek..