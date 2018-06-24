3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı

Türkiye cumhurbaşkanı ve 27. dönem parlamentosunun belirlendiği seçimde vatandaşlar oy kullanmak için okullara akın ederken, 109 yaşındaki Ahmet dede de oyunu kullanmak için Atatürk İlkokuluna geldi.
7 çocuk ve 67 torun sahibi Ahmet Özer, çocuklarının yardımıyla ile merdivenleri güçlükle çıkarak okulun ikinci katına çıktı. Bu zamana kadar 3 padişah 12 Cumhurbaşkanı 27 başbakan gören Ahmet dede 1038 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra tekrar evine döndü. Yakınları, yaşlı adamı oy kullanmak için ısrarları üzerine getirdiklerini belirtti.