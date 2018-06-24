24 Haziran 2018 Pazar10 Şevval 1439
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Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

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Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ı tebrik etti.
Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Edinilen bilgiye göre Bahçeli, telefonla görüştüğü Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı. 
 

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