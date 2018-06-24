MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.
Edinilen bilgiye göre Bahçeli, telefonla görüştüğü Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.
24 Haziran 2018 Pazar10 Şevval 1439
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Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu
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