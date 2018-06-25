25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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Dolarda son durum!

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Dolarda son durum!
AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından dolarda sert düşüş yaşanıyor. Cuma gününe 4.67'le başlayan dolar, 4,58'i gördü.
Dolarda son durum! Dolarda son durum! Dolarda son durum!


Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni kazanmasının ardından 4,5868'e kadar geriledi

Geçen haftayı ABD piyasalarının kapanışında 4,6810 seviyesinde tamamlayan dolar/TL, böylece yeni haftanın açılışında Asya piyasalarında yüzde 2'ye yakın düşüş kaydetti.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,5 azalışla 5,3710'dan, sterlin/TL de yüzde 1,6 düşüşle 6,1070'ten işlem görüyor.
 

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