Muharrem İnce'den ilk açıklama

Seçim sonrası kameraların karşısına geçen Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle;



"Beni kimse tehdit etmedi. Bunlar bir kaç şizofrenin iddiası. Böyle bir şey yok. 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. hedefimiz bu 15 milyonu 30 milyon yapmak. 15 milyon insan oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir, bunun için uğraşacağım.



BEN BAŞKAN SEÇİLSEYDİM...

Sayın Erdoğan, lütfen artık bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayınız. 81 milyonun cumhurbaşkanı olunuz. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. Artık hepimizin cumhurbaşkanı olun. Bu gerginliğe son verin, kucaklayın milleti. Ben seçilseydim öyle yapacaktım. AK Parti genel merkezine gelip sizin çayınızı içecektim. AK Partilileri kucaklayacaktım. Sayın Erdoğan’dan bunu bekliyorum.

SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDİYORUM

Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda, YSK’nın açıkladığı oranlar ve rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum.



YENİ REJİM BÜYÜK TEHLİKE



Bugünden itibaren uygulamaya giren yeni rejim büyük tehlikedir. Tek bir kişinin yürütme, yasama ve yargı haline gelmesi beka sorunudur. Bunu yaşayacağız ve bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. Parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Toplumsal barışımızı tehdit eden faktörler devam edecektir. Tek adam rejimine geçilmiştir. Geleceğimize dair her zaman büyük endişelerimiz ve kaygılarımız olmaya devam edecektir.

CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY MISINIZ?

Parti için konuları tartışmayacağım sizlerle. İstediğiniz kadar sorun ben cevap vermeyeceğim. Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. 16 yıl vekillik yaptım zaten. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan onun yolunu bulacaktır.