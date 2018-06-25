25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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İç çamaşırı mağazasında inanılmaz taciz!

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KARAMAN’da, iç çamaşırı satılan mağazanın önünde durup, içerideki kadınları taciz ettiği öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
İç çamaşırı mağazasında inanılmaz taciz!
İç çamaşırı mağazasında inanılmaz taciz! İç çamaşırı mağazasında inanılmaz taciz! İç çamaşırı mağazasında inanılmaz taciz!

Olay, saat 09.30 sıralarında, Tahsin Ünal Mahallesi Gazi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. İç çamaşırı satılan mağazanın önünde duran 2 kişi, iddiaya göre, içerideki kadınlara tacizde bulundu. Bunun üzerine kadınlar, polisi arayarak, yardım istedi. Bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri, 2 kişiyi yakaladı. Polislere direnen şüpheliler, etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Polis ekiplerinin şüphelilere müdahalesinin, çevredekiler tarafından merakla izlendiği görüldü. 

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İç çamaşırı mağazasında inanılmaz taciz!İç çamaşırı mağazasında inanılmaz taciz!KARAMAN’da, iç çamaşırı satılan mağazanın önünde durup, içerideki kadınları taciz ettiği öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
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