AK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklaması

Ünal'ın açıklamaları şöyle;
Herkes oyları sayımında başında duruyor mu? duruyor. Sonra bütün siyasi parti temsilcilerinin imzasının olduğu tutanakları alıyor mu? Alıyor. Şimdi buradan ancak demokrasi çıkar ki bu tecelli etmiştir.
Sevindirici bir şey de şu yüzde 88 bir rekor katılımın gerçekleşmiş olması. Ve millet iradesinin yüzde 98’lik bir bölümünün de parlamentoda temsili. Bugün Avrupa demokrasilerine baktığımızda yüzde 30’luk, 40’lık katılım oranları yaşanırken, Türkiye dünyaya örnek gösterebilecek bir tablo ortaya koydu.
Bugünkü Muharrem İnce’nin tavrını takdir etmek lazım. Orada Muharrem İnce’nin kullandığı cümle önemli “Başkalarının yenilgileri üzerine bir galibiyet inşa edemezsiniz. Kendi zaferiniz için çalışmanız gerekir” Siyaset böyle bir şeydir. Muharrem İnce, sayın cumhurbaşkanımızın çok değerli bulduğunu söyledi. Ben de İnce’nin sözünün değerli olduğunu söyleyeyim.
25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
- Fatih Terim stoperini Inter'de buldu!Hükümet bedelli için tarih verdiCezaevindeki HDP'li Güven milletvekili seçildiAK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklamasıBülent Arınç, Erdoğan'ı tebrik ettiAK Partili başkana evinin önünde silahlı saldırıFETÖ'nün 'sohbet ablası'ndan ilginç ifadeler!İlk oturumu kim yönetecek?Almanya'dan seçim sonrası ilk açıklama!Erdoğan kazandı, İsrail ikiye bölündü!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:25 Güneş 05:26 Öğle 13:13 İkindi 17:12 Akşam 20:47 Yatsı 22:39
- 31°C Adana
- 35°C Adıyaman
- 26°C Afyon
- 27°C Ağrı
- 26°C Amasya
- 29°C Ankara
- 29°C Antalya
- 29°C Artvin
- 31°C Aydın
- 25°C Balıkesir
- BIST: 95.234 -0.64
- Altın: 191,097 0.06
- Dolar: 4,6812 0.41
- Euro: 5,4720 0.75
AK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , Muharrem İnce'nin açıklamalarını değerlendirdi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cezaevindeki HDP'li Güven milletvekili seçildiHDP'nin, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken aday gösterdiği Leyla Güven, Hakkari'den milletvekili seçildi
AK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklamasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , Muharrem İnce'nin açıklamalarını değerlendirdi.
Muharrem İnce'den ilk açıklamaCHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapıyor.
Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdürBaşbakan Yıldırım, "Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür." dedi.
Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonuMHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ı tebrik etti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Sandık başında olay çıkaran kadın bakın kim çıktı!
- 3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı
- 10 kurşunlu cinayete akıl almaz savunma!
- Minik köpeği uyuşturucuyla bayıltıp çöpe attılar
- Sabah saatlerinde yol kenarında dehşeti gördüler!
- Konya'da feci ölüm! 2 tonluk mermer...
- Sahilde şoke eden görüntü!
- 30 bin TL'yi sahibine teslim etti ayın şoförü oldu
- Evlilik felç riskini azaltıyor
- Kick boks şampiyonu kız kardeşler
- Annesini döverek öldürdü! "İyi yaptım" dedi
- Ankara 15 dakikada bu hale geldi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.