25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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AK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , Muharrem İnce'nin açıklamalarını değerlendirdi.
AK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklaması
AK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklaması AK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklaması AK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklaması


Ünal'ın açıklamaları şöyle;

​Herkes oyları sayımında başında duruyor mu? duruyor. Sonra bütün siyasi parti temsilcilerinin imzasının olduğu tutanakları alıyor mu? Alıyor. Şimdi buradan ancak demokrasi çıkar ki bu tecelli etmiştir.

Sevindirici bir şey de şu yüzde 88 bir rekor katılımın gerçekleşmiş olması. Ve millet iradesinin yüzde 98’lik bir bölümünün de parlamentoda temsili. Bugün Avrupa demokrasilerine baktığımızda yüzde 30’luk, 40’lık katılım oranları yaşanırken, Türkiye dünyaya örnek gösterebilecek bir tablo ortaya koydu.

Bugünkü Muharrem İnce’nin tavrını takdir etmek lazım. Orada Muharrem İnce’nin kullandığı cümle önemli “Başkalarının yenilgileri üzerine bir galibiyet inşa edemezsiniz. Kendi zaferiniz için çalışmanız gerekir” Siyaset böyle bir şeydir. Muharrem İnce, sayın cumhurbaşkanımızın çok değerli bulduğunu söyledi. Ben de İnce’nin sözünün değerli olduğunu söyleyeyim.
 

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