25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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AK Parti'de hayal kırıklığı!

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne pozitif ayrımcılık siyasetini ön planda tutan AK Parti'nin 1 Kasım seçimleriyle karşılaştırıldığında beklenen yükselişi elde edemediği ortaya çıktı.
AK Parti'de hayal kırıklığı!
AK Parti'de hayal kırıklığı! AK Parti'de hayal kırıklığı! AK Parti'de hayal kırıklığı!

 

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçları belli oldu. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 147, HDP 67, MHP 48, İYİ Parti 43 milletvekili ile TBMM'de temsil edilecek.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından en merak edilen konuların başında, terör örgütü PKK'nın çukur ve hendek siyaseti sonrasında sandığa giden seçmenin, bölgeye pozitif ayrımcılık siyasetini ön planda tutan AK Parti'den yana tavır koyup koymayacağı vardı.

Bölgeden gelen sonuçlara göre, AK Parti bölgedeki oy oranını ancak koruyabilmiş görünüyor. Bölgenin sonuçlarına göre AK Parti tatmin edici miktarda artış sağlayamadı.

AK PARTİ'NİN DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ OY ORANI

İşte AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy oranlarıyla 24 Haziran seçimlerinde aldığı oy oranı:

 Diyarbakır 22,31 -   21.45
 Batman 22.31 -   24.85
 Bingöl 64.38 -   55.29
 Muş 34.46 -   32.36
 Van 30.74 -   31.73
 Siirt 37.2    -  38.94
 Mardin 29.27  -  30.38
 Hakkari 13.79 -   19.99
 Şırnak 12.33  -  18.11

 

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi AK Parti,  1 Kasım seçimleriyle karşılaştırıldığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da oy oranını korudu, ancak beklenen düzeyde oy artışı sağlayamadı. 

HDP'NİN OYLARI CHP VE İYİ PARTİ'YE KAYDI

HDP'nin, 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy oranları Diyarbakır'da yüzde 72'den yüzde 65,4'e, Van'da yüzde 65'ten yüzde 59,16'ya, Batman'da yüzde 68'den yüzde 62,52'ye, Siirt'te yüzde 58'den yüzde 51,42'ye, Mardin'de yüzde 68'den yüzde 59,46'ya, Tunceli'de yüzde 55'ten yüzde 50,88'e, Kars'ta yüzde 34'ten yüzde 29,95'e, Hakkari'de yüzde 83'ten yüzde 69,74'e, Şırnak'ta yüzde 85'ten yüzde 70,45'e, Ağrı'da yüzde 68'den yüzde 62,29'a, Iğdır'da yüzde 52'den yüzde 43,46'ya, Muş'ta yüzde 61,80'den yüzde 48,78'e, Bingöl'de yüzde 29,45'ten yüzde 26'ya düştü.

HDP'nin bölgede  kaybettiği oyların büyük bir kısmının CHP ve İYİ Parti'ye kaydığı görüldü.

YÜKSEKOVA'DA YÜZDE 80 HDP

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi PKK'lı teröristlerin hedefindeydi. Uzun süren çatışmalar nedeniyle birçok ailenin evi yıkıldı. Terör yüzünden mağdur olan ailelere devlet sahip çıktı.

TERÖR MAĞDURLARINA EVLER VERİLDİ

Yüksekova'da en az 120 metrekarelik yeni evler inşa edildi. Bu evler terör mağdurlarına teslim edildi. Devletin yaptığı büyük yatırımlardan sonra Yüksekova bambaşka bir görünüme kavuştu.

HDP'YE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE OY ÇIKTI

İnsanların huzur ve refaha kavuştuğu bölgede bütün bu yatırımlara rağmen Kandil'in partisi olan HDP'ye 24 Haziran seçimlerinde yüzde 80,79 oy çıktı.

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