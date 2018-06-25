25 Haziran 2018 Pazartesi12 Şevval 1439
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Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı

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Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı
İstanbul Şişli'de inşaat iskelesinden kopan demir park halindeki otomobilin torpidosuna ok gibi saplandı.
Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı

Olay Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'nde yaşandı. Bir binanın dış cephe tadilatı için kurulan demir iskele tadilat bitiminde işçiler tarafından sökülmeye başlandı. Bu sırada kopan bir demir yan binanın bahçesinde park halinde bulunan lüks bir otomobilin üstüne düştü. Otomobilin ön camından giren demir, torpidoya saplandı. Olay sırasında otomobilde kimsenin bulunmazken işçilerin güvenlik önlemi almadan çalıştığı görüldü. 

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