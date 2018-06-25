Kapasite kullanım oranı yükseldi

2018 yılı Haziran ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,3 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesinde geldi.
2018 yılı Haziran ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, yatırım malları ile ara mallarda azalış gözlendi.