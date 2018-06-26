26 Haziran 2018 Salı12 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:26Güneş 05:26Öğle 13:13İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:39
    • 28°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 94.582 0.61
  • Altın: 191,341 0.19
  • Dolar: 4,7078 0.98
  • Euro: 5,5070 1.40

AK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyor

»
Parlamento seçimlerinde istediği sonucu alamayan AK Parti’de ‘sandıktan çıkan mesaj’ masaya yatırılacak.
AK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyor
AK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyor AK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyor AK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyor

 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, diğer adayları ezici bir çoğunlukla geride bırakmasına rağmen parlamento seçimlerinde istediği başarıyı elde edemeyen AK Parti, yüzde
42.5’lik oy oranının analizini yapmaya başlıyor. 1 Kasım 2015 seçimlerinin 7 puan gerisinde kalan AK Parti’de sıcağı sıcağına yapılan ilk değerlendirmelerde, oy kaybında ‘milliyetçi oyların MHP’ye kayması, bazı illerde milletvekili aday listelerine seçmenin gösterdiği tepki, sönük bir kampanya yürütülmesi, seçim öncesi ekonomide, özellikle de döviz kurunda yaşanan olumsuzlukların’ etkili olduğu belirtildi. AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile parlamento seçimleri arasında 10 puanlık bir farkın olmasının, ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy verilmemesi’ algısının da seçmeni etkilediğini dile getirdi.

SANDIKTAN ÇIKAN MESAJ

AK Parti'de hızla ‘sandıktan çıkan mesajın’ masaya yatırılması kararlaştırıldı. Kurmayları, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere dikkat çekerek, yüzde 42,5 oy oranının altındaki sebepleri bir an önce ortaya koyarak, gereken adımların atılacağını belirtiyor. AK Parti yöneticileri, “Bu seçim için de aynı yöntemi izleyeceğiz. Hızla sandıktan çıkan mesajı masaya yatırıp, analizlerimizi yapacağız. Nerede hata yaptık, eksiğimiz-fazlamız ne? Hepsini ortaya koyacağız. Yeni hedefimiz artık 2019’daki yerel seçimler olacaktır. Bu seçimlere kilitleneceğiz” diye konuştu. AK Parti içinde yapılan ilk değerlendirmelerde seçmenin kendilerine diğer kesimlerle ‘uzlaşma aranması’ mesajı verdiği de dile getiriliyor.

81 ŞEHRE AYRI ANALİZ

AK Parti yöneticileri, seçim sonuçlarına ilişkin ilk hızlı analizin yapılmasından sonra 81 ili tek tek masaya yatıracaklarını, bu kapsamda milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinden seçim sonuçlarına ilişkin detaylı rapor isteneceğini kaydetti. AK Parti, ayrıca kendilerine oy vermeyen kitlenin ‘oy vermeme’ gerekçelerine ilişkin de detaylı bir kamuoyu yoklaması yaptıracak.

Türkiye

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyorAK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyorParlamento seçimlerinde istediği sonucu alamayan AK Parti’de ‘sandıktan çıkan mesaj’ masaya yatırılacak.
AK Parti'de hayal kırıklığı!AK Parti'de hayal kırıklığı!Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne pozitif ayrımcılık siyasetini ön planda tutan AK Parti'nin 1 Kasım seçimleriyle karşılaştırıldığında beklenen yükselişi elde edemediği ortaya çıktı.
Cezaevindeki HDP'li Güven milletvekili seçildiCezaevindeki HDP'li Güven milletvekili seçildiHDP'nin, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken aday gösterdiği Leyla Güven, Hakkari'den milletvekili seçildi
AK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklamasıAK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklamasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , Muharrem İnce'nin açıklamalarını değerlendirdi.
Muharrem İnce'den ilk açıklamaMuharrem İnce'den ilk açıklamaCHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapıyor.
Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdürBugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdürBaşbakan Yıldırım, "Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür." dedi.
  • Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu24 Haziran 2018 Pazar 21:36
  • Başbakan Yıldırım yabancı gözlemcilere sert çıktı23 Haziran 2018 Cumartesi 12:57
  • Saadet Partisi mitingine silahlı saldırı iddiası22 Haziran 2018 Cuma 15:33
  • "Soğan ithal etmek herkesin harcı degil!"22 Haziran 2018 Cuma 11:21
  • Bahçeli'den İnce'ye: Dişlerini sökerler21 Haziran 2018 Perşembe 06:49
  • Devlet Bahçeli Canlı yayına katıldı!21 Haziran 2018 Perşembe 06:37
  • Kılıçdaroğlu Kandil operasyonuna karşı çıktı20 Haziran 2018 Çarşamba 11:54
  • İki kez oy veren kadın gözaltına alındı20 Haziran 2018 Çarşamba 10:41
  • Melih Gökçek'ten muhalefete "terörist" benzetmesi20 Haziran 2018 Çarşamba 10:04
  • Destici: Cumhur İttifakı galibiyetle çıkacak20 Haziran 2018 Çarşamba 09:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri