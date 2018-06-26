AK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyor

Parlamento seçimlerinde istediği sonucu alamayan AK Parti’de ‘sandıktan çıkan mesaj’ masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, diğer adayları ezici bir çoğunlukla geride bırakmasına rağmen parlamento seçimlerinde istediği başarıyı elde edemeyen AK Parti, yüzde

42.5’lik oy oranının analizini yapmaya başlıyor. 1 Kasım 2015 seçimlerinin 7 puan gerisinde kalan AK Parti’de sıcağı sıcağına yapılan ilk değerlendirmelerde, oy kaybında ‘milliyetçi oyların MHP’ye kayması, bazı illerde milletvekili aday listelerine seçmenin gösterdiği tepki, sönük bir kampanya yürütülmesi, seçim öncesi ekonomide, özellikle de döviz kurunda yaşanan olumsuzlukların’ etkili olduğu belirtildi. AK Parti kurmayları, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile parlamento seçimleri arasında 10 puanlık bir farkın olmasının, ‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’a, milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy verilmemesi’ algısının da seçmeni etkilediğini dile getirdi.



SANDIKTAN ÇIKAN MESAJ

AK Parti'de hızla ‘sandıktan çıkan mesajın’ masaya yatırılması kararlaştırıldı. Kurmayları, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere dikkat çekerek, yüzde 42,5 oy oranının altındaki sebepleri bir an önce ortaya koyarak, gereken adımların atılacağını belirtiyor. AK Parti yöneticileri, “Bu seçim için de aynı yöntemi izleyeceğiz. Hızla sandıktan çıkan mesajı masaya yatırıp, analizlerimizi yapacağız. Nerede hata yaptık, eksiğimiz-fazlamız ne? Hepsini ortaya koyacağız. Yeni hedefimiz artık 2019’daki yerel seçimler olacaktır. Bu seçimlere kilitleneceğiz” diye konuştu. AK Parti içinde yapılan ilk değerlendirmelerde seçmenin kendilerine diğer kesimlerle ‘uzlaşma aranması’ mesajı verdiği de dile getiriliyor.



81 ŞEHRE AYRI ANALİZ

AK Parti yöneticileri, seçim sonuçlarına ilişkin ilk hızlı analizin yapılmasından sonra 81 ili tek tek masaya yatıracaklarını, bu kapsamda milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinden seçim sonuçlarına ilişkin detaylı rapor isteneceğini kaydetti. AK Parti, ayrıca kendilerine oy vermeyen kitlenin ‘oy vermeme’ gerekçelerine ilişkin de detaylı bir kamuoyu yoklaması yaptıracak.

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