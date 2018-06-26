Türkiye Tesla mağazasının lokasyonu belli oldu!

Uzun zamandır ülkemizde satış ve servis hizmeti vermesi için merakla beklenen Tesla, yıl sonuna kadar ilk mağazasını hizmete alacak. Elektrikli otomobil devinin Türkiye’deki satış ve servis merkezlerinin lokasyonları nihayet netleşti!

Tesla’nın ilk satış mağazası Zorlu Center’da açılacak!

En son Elon Musk’ın bizzat dile getirdiği Türkiye hamlesi ile Tesla resmen ülkemizde faaliyet göstermeye başlayacak. Tüm dünyanın ilgiyle merak ettiği markanın Türkiye yapılanmasının oluşturulması ise son aşamaya geldi. Satış ve servis çalışanları için mülakatlara başlayan marka, ilk mağazasını 2019’un ilk çeyreğinde Beşiktaş’ta bulunan Zorlu Center alışveriş merkezinde açacak. Ancak bu mağazada şu anlık sadece Model S ve Model X’in satış hizmetleri gerçekleştirilecek.

Tesla, asıl yatırımı ise satış sonrası hizmetler ayağına gerçekleştirecek. Bu kapsamda Bakırköy’de bulunan Otomol Otomotiv ile anlaşan marka, servis noktasını yıl bitmeden bu noktada açacak. Tüm Tesla araçlarına hizmet verecek servisin yanı sıra bu noktada bir de Supercharger istasyonu bulunacak. Yine yıl sonuna kadar bu istasyon haricinde Türkiye’de toplam 10 istasyonun daha açılacağının altını çizelim.

Peki sizce Tesla, elektrikli modelleri ile ülkemizde nasıl bir satış grafiği izleyecek? Cevaplarınızı aşağıda bulunan yorum bölümüne bekliyoruz.