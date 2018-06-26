Altın alacaklar dikkat!

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Merkez Bankası müdahalesi sonrası rayına oturmaya çalışan altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları güne hafif bir düşüşle başladı.

Altın sabah saatlerine durgun başladı. Küçük dalgalanmalar sonucu rutinin bulmaya çalışıyor. Altın gün içerisinde hem çıkış hem düşüş trendleri gösteriyor. 26 Haziran Salı günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan son altın fiyatları…

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

190,38 liradan alınırken, 190,43 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 304,92 liradan alınırken 311,88 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 607,94’den alınırken 623,76 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1246,00 liradan alınıp 1259,00 liradan alıcı buluyor.