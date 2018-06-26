26 Haziran 2018 Salı12 Şevval 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Altın alacaklar dikkat!

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Altın alacaklar dikkat!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Merkez Bankası müdahalesi sonrası rayına oturmaya çalışan altın fiyatları yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları güne hafif bir düşüşle başladı.
Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat! Altın alacaklar dikkat!

 

Altın sabah saatlerine durgun başladı. Küçük dalgalanmalar sonucu rutinin bulmaya çalışıyor. Altın gün içerisinde hem çıkış hem düşüş trendleri gösteriyor. 26 Haziran Salı günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan son altın fiyatları…

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

190,38 liradan alınırken, 190,43 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 304,92 liradan alınırken 311,88 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 607,94’den alınırken 623,76 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1246,00 liradan alınıp 1259,00 liradan alıcı buluyor.

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