Meral Akşener'den Muharrem İnce'ye cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Diğer adaylar beklediğimden az oy aldı' sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Ben sayın İnce’nin bu sözlerine, fikrine katılmıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde, yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Akyener özetle şunları söyledi: "Öncelikle henüz kesinleşmemiş olsa da seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu açıklamayı bugüne bırakmamızın nedeni, yetkili kurullarımızla görüşmeden hiçbir açıklama yapmama gereğimizdir. Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyu, milletvekillerimizin önüne koydum. Tabloyu değerlendirerek yol haritasını çizmelerini talep ettim. Ve buradan çıkarılacak karara da uyacağımı belirttim. Partimizin en yetkili organı olan genel idare kurulumuzun kararı, bütün imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu artıran bir kazanım olduğu yönündedir.

'İYİ PARTİ BENİM GENEL BAŞKANLIĞIMDA YOLUNA DEVAM EDECEKTİR'

İYİ Parti’nin benim genel başkanlığımda yola devam etmeyi belirtmişlerdir. Kendilerine huzurunuzda bu güvenleri için teşekkür ederim.

Ben ve dava arkadaşlarım hem partimizin kuruluş sürecinde hem de sonrasında karşılaştığımız engellemelerde, büyük devlet güçlü millet şiarıyla kararlılığımızdan vazgeçmedik. İktidar tarafından sayısız tehdit ve iftiralarla karşılaştık. Daha 7’inci ayımızdayken, milleti umutsuz bırakılmış Türkiye’nin siyasal iklimini değiştirdik. Demokrasimize nefes aldırdık. İYİ Parti 24 haziran seçim sürecini anlamlandıran bir partidir.

Öncelikle aziz milletimize, parti teşkilatımızın her bir üyesine, bu süreçte ve önümüzdeki süreçte gösterecekleri insan üstü çaba için teşekkür ediyorum. Kendilerini asla korkmadıkları için kutluyorum. Özellikle gençlere ayrıca teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bundan sonra da en büyük gücümüz onlar olacaktır.

Bugün artık iyi parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini almıştır. Türk siyasetinde inisiyatif sahibi olacaktır. İyi bir Türkiye, güçlü bir Türkiye yolundaki itibarlı yürüyüşümüze biz daha yeni başlıyoruz. "

'İNCE'YE KATILMIYORUM'

Akşener, "Muharrem İnce, 'Diğer adaylar beklediğimden az oy aldı' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: " Sayın İnce, CHP sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık bir MHP yüzde 11 oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bütün devlet güçleriyle, imkanlarıyla, kasalarında siyasi partilerin ciddi paralarla bir seçim kampanyası yaptılar o da yüzde 41 oy aldı. HDP yüzde 11 oy aldı. Emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla, devletten bir kuruş para almadan kurulan 8 aylık İYİ Parti de yüzde 10 oy aldı. Ben sayın İnce’nin bu sözlerine, fikrine katılmıyorum.