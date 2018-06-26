26 Haziran 2018 Salı12 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:26Güneş 05:26Öğle 13:13İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:39
    • 32°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 94.801 0.84
  • Altın: 186,941 -1.87
  • Dolar: 4,6266 -1.45
  • Euro: 5,3995 -1.64

Meral Akşener'den Muharrem İnce'ye cevap

»
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Diğer adaylar beklediğimden az oy aldı' sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Ben sayın İnce’nin bu sözlerine, fikrine katılmıyorum" dedi.
Meral Akşener'den Muharrem İnce'ye cevap
Meral Akşener'den Muharrem İnce'ye cevap Meral Akşener'den Muharrem İnce'ye cevap Meral Akşener'den Muharrem İnce'ye cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezinde, yeni seçilen milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Akyener özetle şunları söyledi: "Öncelikle henüz kesinleşmemiş olsa da seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu açıklamayı bugüne bırakmamızın nedeni, yetkili kurullarımızla görüşmeden hiçbir açıklama yapmama gereğimizdir. Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyu, milletvekillerimizin önüne koydum. Tabloyu değerlendirerek yol haritasını çizmelerini talep ettim. Ve buradan çıkarılacak karara da uyacağımı belirttim. Partimizin en yetkili organı olan genel idare kurulumuzun kararı, bütün imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu artıran bir kazanım olduğu yönündedir.

'İYİ PARTİ BENİM GENEL BAŞKANLIĞIMDA YOLUNA DEVAM EDECEKTİR'

İYİ Parti’nin benim genel başkanlığımda yola devam etmeyi belirtmişlerdir. Kendilerine huzurunuzda bu güvenleri için teşekkür ederim.

Ben ve dava arkadaşlarım hem partimizin kuruluş sürecinde hem de sonrasında karşılaştığımız engellemelerde, büyük devlet güçlü millet şiarıyla kararlılığımızdan vazgeçmedik. İktidar tarafından sayısız tehdit ve iftiralarla karşılaştık. Daha 7’inci ayımızdayken, milleti umutsuz bırakılmış Türkiye’nin siyasal iklimini değiştirdik. Demokrasimize nefes aldırdık. İYİ Parti 24 haziran seçim sürecini anlamlandıran bir partidir.

Öncelikle aziz milletimize, parti teşkilatımızın her bir üyesine, bu süreçte ve önümüzdeki süreçte gösterecekleri insan üstü çaba için teşekkür ediyorum. Kendilerini asla korkmadıkları için kutluyorum. Özellikle gençlere ayrıca teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Bundan sonra da en büyük gücümüz onlar olacaktır.

Bugün artık iyi parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini almıştır. Türk siyasetinde inisiyatif sahibi olacaktır. İyi bir Türkiye, güçlü bir Türkiye yolundaki itibarlı yürüyüşümüze biz daha yeni başlıyoruz. "

 'İNCE'YE KATILMIYORUM'

Akşener, "Muharrem İnce, 'Diğer adaylar beklediğimden az oy aldı' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: " Sayın İnce, CHP sistemi içinde bakıldığı zaman 100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık bir MHP yüzde 11 oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bütün devlet güçleriyle, imkanlarıyla, kasalarında siyasi partilerin ciddi paralarla bir seçim kampanyası yaptılar o da yüzde 41 oy aldı. HDP yüzde 11 oy aldı. Emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla, devletten bir kuruş para almadan kurulan 8 aylık İYİ Parti de yüzde 10 oy aldı. Ben sayın İnce’nin bu sözlerine, fikrine katılmıyorum.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklamaKılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklamaCHP'nin seçimde aldığı yenilgi sonrası gözlerin çevrildiği ve istifa edeceği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı son açıklama ile yine pes dedirtti ve 'Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir' dedi.
Meral Akşener'den Muharrem İnce'ye cevapMeral Akşener'den Muharrem İnce'ye cevapİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Diğer adaylar beklediğimden az oy aldı' sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Ben sayın İnce’nin bu sözlerine, fikrine katılmıyorum" dedi.
AK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyorAK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyorParlamento seçimlerinde istediği sonucu alamayan AK Parti’de ‘sandıktan çıkan mesaj’ masaya yatırılacak.
AK Parti'de hayal kırıklığı!AK Parti'de hayal kırıklığı!Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne pozitif ayrımcılık siyasetini ön planda tutan AK Parti'nin 1 Kasım seçimleriyle karşılaştırıldığında beklenen yükselişi elde edemediği ortaya çıktı.
Cezaevindeki HDP'li Güven milletvekili seçildiCezaevindeki HDP'li Güven milletvekili seçildiHDP'nin, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken aday gösterdiği Leyla Güven, Hakkari'den milletvekili seçildi
AK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklamasıAK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklamasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , Muharrem İnce'nin açıklamalarını değerlendirdi.
  • Muharrem İnce'den ilk açıklama25 Haziran 2018 Pazartesi 12:17
  • Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür25 Haziran 2018 Pazartesi 11:02
  • Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu24 Haziran 2018 Pazar 21:36
  • Başbakan Yıldırım yabancı gözlemcilere sert çıktı23 Haziran 2018 Cumartesi 12:57
  • Saadet Partisi mitingine silahlı saldırı iddiası22 Haziran 2018 Cuma 15:33
  • "Soğan ithal etmek herkesin harcı degil!"22 Haziran 2018 Cuma 11:21
  • Bahçeli'den İnce'ye: Dişlerini sökerler21 Haziran 2018 Perşembe 06:49
  • Devlet Bahçeli Canlı yayına katıldı!21 Haziran 2018 Perşembe 06:37
  • Kılıçdaroğlu Kandil operasyonuna karşı çıktı20 Haziran 2018 Çarşamba 11:54
  • İki kez oy veren kadın gözaltına alındı20 Haziran 2018 Çarşamba 10:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri