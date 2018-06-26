Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklama

CHP'nin seçimde aldığı yenilgi sonrası gözlerin çevrildiği ve istifa edeceği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı son açıklama ile yine pes dedirtti ve 'Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir' dedi.

CHP MYK bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Toplantı sonrası gazetecilerin karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yenilgisi sonrası istifa etmesi beklenirken herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı ve seçimin kaybedeninin AK Parti olduğunu iddia etti.

"AK PARTİ'YE 7 PUAN KAYBETTİRDİK"

CHP'nin büyük bir başarıya imza attığını söyleyen Kılıçdaroğlu, " Sonuç su; iktidar partisine AK Parti’ye 7 puan kaybettirdiler. Kolay elde edilecek bir başarı değildir. sıradan bir başarı değildir. OHAL’e rağmen, devletin bütün imkanlarına rağmen, bütün TV’lere gazetelere, şantajlara baskılara rağmen 7 puan indirdiler. Ben bu arkadaşlarıma teşekkür etmeyip de kime teşekkür edeceğim?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlusözlerine şöyle devam etti;

ERDOĞAN'A ÇİRKİN SÖZLER

"Bu sonuç aynı zamanda parlamentoda iktidar partisinin çoğunluğunu kaybetmesinin yolunu açtı. Dünün tek adamı bugünün artık topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarını biz koruyacağız.

"BU SEÇİMİN TEK KAYBEDENİ AK PARTİ"

Bu seçimin tek kaybedeni vardır AK Parti’dir. 7 puan kaybetmiştir, parlamentoda çoğunluğunu kaybetmiştir. Kazanan da demokrasidir. Bu sonucu kolay elde etmedik. Hangi süreçlerden bugüne geldiğimizi de herkesin bilmesi lazım. Daha seçime girmeden önce iktidar partisinin demokrasiye kumpas kurduğunu fark ettik. Bir siyasal partinin seçime girmesini engellemek için her yolu denediler. Ama o kumpası bizler bozduk. Bir siyasal partinin önünü açtık. Rakibimiz olan bir siyasal partinin seçime girmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu bizim demokrasiye aşık olduğumuzu gösterir.



SORU-CEVAP

Erdoğan'ı tebrik ettiniz mi? - "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Yasama, yürütme ve yargıyı kendine bağlayan adam tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim? Güçler ayrılığını getirecekse, Anayasayı düzenleyeceğiz diyorsa ilk ben tebrik edeceğim. Seçim sonuçlarında her şey olabilir."

Mahir Ünal'ın açıklamaları ve istifa çağrıları- Mahir Bey kendi partisinde darbe yapıldığı zaman neredeydi acaba? Yüzde 49,5 oy alan bir partinin genel başkanı saraya çekilip istifa edeceksin denildiği zaman Mahir bey neredeydi? Biz birilerinin talimatıyla el kaldırıp indiren bir parti de değiliz. Sayın Ünal dönüp kendisine baksın. CHP’nin bütün üyeleri, kendi aramızda oturur konuşuruz, tartışırız da.