Gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, stretejik iki hedeflerinin gerçekleştiğini söyledi.
'İKİ HEDEFİMİZ GERÇEKLEŞTİ'
MHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri kapsamında 2 stratejisi vardı. Birinci stratejimiz, partimizin TBMM’de denge ve denetleme görevini ifade edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmasıydı. İkinci stratejimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiydi. Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşmiştir. Tuzak bozulmuş, komplo püskürtülmüştür. MHP 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarıyla ve alnının akıyla çıkmıştır. Dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.
'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'
Türkiye 24 Haziran’da umuda ve huzura, parlak bir geleceğe, milli birlik ve kardeşliğe çok kararlı bir destek ve onay vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin etkin, verimli, istikrarlı ve kalıcı şekilde yerleşmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bundan sonra da partimiz her türlü sorumluluğu, milletimizin beklentileri doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız
27 Haziran 2018 Çarşamba12 Şevval 1439
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Bahçeli'den mesaj! Üzerimize düşeni yapacağız
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