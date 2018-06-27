27 Haziran 2018 Çarşamba12 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:26Güneş 05:27Öğle 13:13İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 23°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 94.408 0.43
  • Altın: 186,727 -1.98
  • Dolar: 4,6083 -1.84
  • Euro: 5,3727 -2.13

Bahçeli'den mesaj! Üzerimize düşeni yapacağız

»
Bahçeli'den mesaj! Üzerimize düşeni yapacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonrasında gazetecilerle yaptığı sohbetti seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli'den mesaj! Üzerimize düşeni yapacağız Bahçeli'den mesaj! Üzerimize düşeni yapacağız Bahçeli'den mesaj! Üzerimize düşeni yapacağız


Gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, stretejik iki hedeflerinin gerçekleştiğini söyledi.

'İKİ HEDEFİMİZ GERÇEKLEŞTİ'

MHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri kapsamında 2 stratejisi vardı. Birinci stratejimiz, partimizin TBMM’de denge ve denetleme görevini ifade edebilmesi amacıyla güçlü bir grup kurmasıydı. İkinci stratejimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesiydi. Çok şükür iki stratejik hedefimiz de gerçekleşmiştir. Tuzak bozulmuş, komplo püskürtülmüştür. MHP 24 Haziran seçimlerinden tarihi bir başarıyla ve alnının akıyla çıkmıştır. Dava arkadaşlarımıza, aziz milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

Türkiye 24 Haziran’da umuda ve huzura, parlak bir geleceğe, milli birlik ve kardeşliğe çok kararlı bir destek ve onay vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin etkin, verimli, istikrarlı ve kalıcı şekilde yerleşmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bundan sonra da partimiz her türlü sorumluluğu, milletimizin beklentileri doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bahçeli'den mesaj! Üzerimize düşeni yapacağızBahçeli'den mesaj! Üzerimize düşeni yapacağızMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonrasında gazetecilerle yaptığı sohbetti seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklamaKılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklamaCHP'nin seçimde aldığı yenilgi sonrası gözlerin çevrildiği ve istifa edeceği iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı son açıklama ile yine pes dedirtti ve 'Seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir' dedi.
Meral Akşener'den Muharrem İnce'ye cevapMeral Akşener'den Muharrem İnce'ye cevapİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Diğer adaylar beklediğimden az oy aldı' sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Ben sayın İnce’nin bu sözlerine, fikrine katılmıyorum" dedi.
AK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyorAK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyorParlamento seçimlerinde istediği sonucu alamayan AK Parti’de ‘sandıktan çıkan mesaj’ masaya yatırılacak.
AK Parti'de hayal kırıklığı!AK Parti'de hayal kırıklığı!Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne pozitif ayrımcılık siyasetini ön planda tutan AK Parti'nin 1 Kasım seçimleriyle karşılaştırıldığında beklenen yükselişi elde edemediği ortaya çıktı.
Cezaevindeki HDP'li Güven milletvekili seçildiCezaevindeki HDP'li Güven milletvekili seçildiHDP'nin, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutukluyken aday gösterdiği Leyla Güven, Hakkari'den milletvekili seçildi
  • AK Parti'den 'Muharrem İnce' açıklaması25 Haziran 2018 Pazartesi 14:25
  • Muharrem İnce'den ilk açıklama25 Haziran 2018 Pazartesi 12:17
  • Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür25 Haziran 2018 Pazartesi 11:02
  • Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu24 Haziran 2018 Pazar 21:36
  • Başbakan Yıldırım yabancı gözlemcilere sert çıktı23 Haziran 2018 Cumartesi 12:57
  • Saadet Partisi mitingine silahlı saldırı iddiası22 Haziran 2018 Cuma 15:33
  • "Soğan ithal etmek herkesin harcı degil!"22 Haziran 2018 Cuma 11:21
  • Bahçeli'den İnce'ye: Dişlerini sökerler21 Haziran 2018 Perşembe 06:49
  • Devlet Bahçeli Canlı yayına katıldı!21 Haziran 2018 Perşembe 06:37
  • Kılıçdaroğlu Kandil operasyonuna karşı çıktı20 Haziran 2018 Çarşamba 11:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri