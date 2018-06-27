İstanbul'da sapkın etkinlik

LGBTİ hastalığına kapılmış sapkınlar, İstanbul’da yine ahlâksızlık kusmaya hazırlanıyor.

LGBTİ hastalığına kapılmış sapkınlar, İstanbul’da yine ahlâksızlık kusmaya hazırlanıyor.

25 Haziran-1 Temmuz arasını “Cinsel Kurtuluş Haftası” ilan eden eşcinseller, “çok eş, çok aşk, çoklu cinsellik” adıyla 50’yi aşkın program düzenleyecek. Bu da yetmezmiş gibi, Kadıköy ve Taksim’de yürüyüş yapmayı planlayan sapkınlar, valilikten gelecek onayı bekliyor. Bu arada, bazı etkinliklerin Çağlayan ve Anadolu Adliyesi’nde yapılacak olması da dikkat çekiyor.

Bu sene 26. defa gerçekleştirilecek rezil etkinliklere LGBTİ örgütleri, aktivistler, sendikalar, çeşitli öğrenci grupları ve bazı siyasi partiler de katılacak. Bu yılki rezaletlerin teması olarak “sınır” belirlenirken, türlü sapkınlar ve ahlaksızlıklar, “atölye çalışması”, “panel”, “söyleşi”, “film gösterimi” ve “parti” şeklinde sergilenecek.

“VALİLİK”TEN GELECEK HABER MERAK KONUSU!..

MillÎ Gazete, sapkınların etkinlik organizasyon yetkilisine ulaştı. Gazetemize açıklamada bulunan yetkili, “İstanbul’da ‘çok eş, çok aşk, çoklu cinsellik’ adıyla 50’yi aşkın program düzenlenecek. Bu etkinliklerin birçoğu parti şeklinde olacak. Valilikten yürüyüş için izin istenildi. Onaylanırsa Taksim ve Kadıköy’de yürüyüşler olacak. Bunların yanı sıra LGBTİ grupları, zorunlu olan kısırlaştırma yasasını kaldırdı. Bunun için ise bir açıklama yapılacak. Tüm vatandaşımız davetlidir” dedi.

HAFTA BOYUNCA SAPKIN ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Bu rezil etkinliklerin bazılarının Çağlayan ve Anadolu Adliyesi gibi kamu binalarında gerçekleştirilecek olması ise hayretle karşılandı.

Halkın malı olan kamu binalarının böylesi rezil etkinlikler için kullanılacak olması akıllara durgunluk verirken, düzenlenecek programların isimleri bile dikkat çekti! “Pembe tezkere”, “Çok eşlilik”, “Metreslik”, “Eşcinsel namus cinayeti”, “Edebiyatta LGBTİ+” gibi birçok iğrenç panelin düzenlenecek olmasıyla toplumun inanç değerlerine aleni savaş açılacak!

Kaynak: Milli Gazete