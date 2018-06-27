27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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Ankara'da kritik zirve! Erdoğan'la görüşecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16:00'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede AK Parti’den bazı bakanlar ile MHP’den bazı genel başkan yardımcılarının da bulunacağı öğrenildi.
Ankara'da kritik zirve! Erdoğan'la görüşecek
Ankara'da kritik zirve! Erdoğan'la görüşecek Ankara'da kritik zirve! Erdoğan'la görüşecek Ankara'da kritik zirve! Erdoğan'la görüşecek

24 Haziran seçiminin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelecek. Görüşmenin 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Görüşme Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Meclis Başkanlığı konusunda ortak aday çıkarılacak mı, çıkarılmayacak mı? AK Parti'nin adayına MHP destek verecek mi? Bu soruların cevabı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin hemen ardından Başbakan ile bir araya gelmişti. Erdoğan ile Yıldırım'ın toplantısı 5 saati aşmıştı.

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