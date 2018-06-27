27 Haziran 2018 Çarşamba14 Şevval 1439
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İmam hatipli Azra LGS’de Türkiye birincisi oldu

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İmam hatipli Azra LGS’de Türkiye birincisi oldu
Adana’da Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden oldu.
İmam hatipli Azra LGS’de Türkiye birincisi oldu İmam hatipli Azra LGS’de Türkiye birincisi oldu İmam hatipli Azra LGS’de Türkiye birincisi oldu

Adana’da Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı, sınava giren yaklaşık 1 milyon öğrenciden 18 kişinin tam puan aldığını söyledi.

"İMAM HATİPLİLER ADINA GÜZEL BİR ŞEY YAPTIM"

Azra Kargı, birinci olan tek imam hatip öğrencisinin kendisi olduğunu söyleyerek"İmam hatipliler adına iyi bir şey yaptığım için mutluluk duyuyorum. İmam hatipleri yükseltmek, bu konuda insanların düşüncelerini değiştirebilmek benim için çok önemliydi. İmam hatiplerin bu ülkedeki önemini anlayamayan insanlar var. Bu ülke ayakta durabiliyorsa bence imam hatipliler sayesinde ayakta durabiliyor." dedi.

"GECE YARILARINA KADAR ÇALIŞTIM"

Azra Kargı, "İnsanlara yararlı olmak, özellikle ülkeme yararlı olmak benim için çok önemli. Kendim için olmasa bile ülkem için bir yararımın dokunmasını çok isterim. Çalışırken en büyük prensibim 'Öyle bir çalışacaksınız ki soru hazırlayan heyete şans bırakmayacaksınız' düşüncesiydi. Onlara 'Siz ne sorarsanız sorun, ben zaten yapabilirim' diyeceksiniz. Gece yarılarına kadar çok çalıştığım hiç olmadı asla her zaman düzenli çalışmaya gayret ettim." şeklinde konuştu.

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