İnce ve Kılıçdaroğlu pazarlık mı yaptı?

Seçimde alınan yenilgi sonrası tepkilerin çığ gibi büyüdüğü ve istifa seslerinin yükseldiği CHP'de işler iyice arap saçına döndü.



KILIÇDAROĞLU DÜN, İNCE'YE 'BAŞARISIZ' DEMİŞTİ



Dün Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, Muharrem İnce'nin başarısız olduğunu vurgulayarak istifa kapısını kapatmış ve "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yoktur. Kendisine yol arayan kişilerin bu partide işi yoktur." demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması parti içinde zaten yüksek olan tansiyonu zirveye çıkardı ve CHP'liler CHP Genel merkezi önünde oturma eylemi yaparak Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdılar.



BUGÜN SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ, TALİMAT VERDİ



Kılıçdaroğlu bugün tekrar kameralar karşısına geçerek, dünkü söylediklerinin tam aksine Muharrem İnce'ye sahip çıkarak "Herkes bilsin, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce 81 ili gezeceğini ifade ediyorum. İl başkanlarıma talimatımdır. Geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, gülerek, sevinerek, heyecan içinde yolcu edeceksiniz. " dedi.





MUHARREM İNCE'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI



Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından bir açıklama da Muharrem İnce'den geldi. İnce, "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız" dedi.



BOMBA İDDİA: PAZARLIK MI YAPTILAR?



CHP'de sert söylemlerin bugün yumuşaması akıllarda soru işareti bırakırken bugün, TV 24 Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edeceğini iddia etti.

İNCE'YE SARIGÜL TARİFESİ

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi Mustafa Sarıgül'ü hatırlattı. Hatırlanacağı üzere Mustafa Sarıgül'ün CHP Başkanlığı'na yürüyüşü sırasında da Kılıçdaroğlu, Sarıgül'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday göstermiş ve seçimi kaybeden Sarıgül siyasette etkisini yitirmişti.