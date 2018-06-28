Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin önümüzdeki ay maaşı artacak. Enflasyon, zam oranında belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 3.5 toplu sözleşme zammına ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.
NASIL DEĞİŞECEK?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde de Haziran enflasyonu için yüzde 0.82 tahmini yer aldı. Bu, tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.27 olacak. Memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.27 enflasyon farkı oluşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 6.77'lik artış bu maaşı 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükseltecek. Bağ-Kur esnaf emeklilerinde ise taban maaş bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş zam oranı yüzde 7.27 olursa, bin 507 lira 14 kuruşa çıkacak. Yüzde 7.27'lik artış Bağ- Kur tarım emeklilerinde de halen 988,91 lira olan en düşük maaşı bin 60 lira 80 kuruşa ulaştıracak. Zam oranı yüzde 7.27 olursa en düşük maaşı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 lira 63 kuruştan bin 683 lira 74 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 liradan bin 3 lira 61 kuruşa yükseltecek..
28 Haziran 2018 Perşembe14 Şevval 1439
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SSK emeklisine en az bin 683 TL
Hesaplara göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 7.27, memur emeklisine % 6.77 zam olacak. En düşük maaş emekli memurda 2 bin 111, SSK’lıda bin 683, esnafta bin 507 liraya çıkacak
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