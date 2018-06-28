28 Haziran 2018 Perşembe14 Şevval 1439
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ABD menşeli ürünler fiyatta cep yakacak

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ABD’de Trump yönetiminin başını çektiği ticaret savaşlarında yeni perde açıldı.
ABD menşeli ürünler fiyatta cep yakacak
ABD menşeli ürünler fiyatta cep yakacak ABD menşeli ürünler fiyatta cep yakacak ABD menşeli ürünler fiyatta cep yakacak

Türkiye, Trump yönetiminin Türkiye dahil birçok ülke için uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyuma getirdiği ek vergilere misilleme başlattı. ABD menşeli 22 ürüne getirilen ek mali yükümlülükten sonra ithal edilen ürünlerin tüketiciye bazı ürünlerde yüzde 80’i aşan zamlarla ulaşacağı hesaplanıyor. KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Bölüm Başkanı Murat Palaoğlu, Türkiye’nin de ABD lideri Trump’ın öncülüğünde başlayan ve dünyada giderek artan korumacılık trendinin parçası olduğunu söyledi.

Palaoğlu, misilleme kararını şöyle değerlendirdi: “Türkiye yerli üreticisini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve iç piyasadaki dengeleri sağlamak için ticaret politikası önlemlerine devam edeceğini Orta Vadeli Program’la duyurmuştu. Buradan ek mali yükümlülük, ilave gümrük vergisi, anti-damping vergisi, gözetim gibi uygulamaların devam edeceği anlaşılıyordu. ABD 23 Mart’tan itibaren aralarında Çin, Rusya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkeye demir ve çelik ithalatında yüzde 10 ve yüzde 25’i bulan ek vergi yürürlüğe koydu.

Bu vergilerin Türkiye’ye etkisi yaklaşık 260 milyon dolar olarak öngörüldü. Bu kararın ardından Türkiye’nin yaptığı misillemeyle ABD menşeli 22 ürüne yüzde 5 ve yüzde 70 oranlarında ek mali yükümlülük getirildi. 300 milyon dolar tutarındaki ek mali yükümlülük 21 Haziran 2018’den ithal edilen alkollü içecek, binek otomobil, pirinç, yaprak tütün, kozmetik malzemesi, plastik, kağıt, kömür gibi ürünler için geçerli olacak.

Söz konusu ürünler için uygulanacak olan ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek olup genel bütçeye irat kaydedilecek.” İthalatçıların bu oranda bir yükü büyük oranda fiyatlarına yansıtacağını vurgulayan Palaoğlu “Üzerine KDV de eklendiğinde bu ürünleri satın alan tüketiciye yüzde 80’leri aşan fiyat artışı olarak yansıyacağı öngörülüyor.

Tüketici ve vergi yükü açısından yüzde 30 ek mali yükümlülük ile tütün ve kozmetik, yüzde 60 ile otomotiv ve yüzde 70 ile alkollü içki dikkat çekiyor. ABD markası olmasa ya da ABD’den gelmese bile ABD’de üretilen ürünler kapsamda olacağı için otomotivde yeni markaların ya da farklı modellerin düzenlemeden etkileneceği görülüyor” dedi.

PİRİNÇTEN MAKYAJ MALZEMESİNE KADAR EK VERGİ

İthalatında ek mali yükümlülük tahsil edilecek bazı ABD menşeli ürünler ve uygulanacak oranlar şöyle: Diğer sert kabuklu meyveler yüzde 10 Pirinç yüzde 25 Yenilen çeşitli gıda müstahzarları yüzde 10 Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol Damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 70  Yaprak tütün ve tütün döküntüleri yüzde 30  Taşkömürü ve taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar yüzde 5  Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 30.
Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya yüzde 30  Yakmaya mahsus ağaçlar; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları yüzde 5 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları yüzde 10  Bazı demir ve çelik ürünleri yüzde 30 Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (Sürücüyle birlikte 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus motorlu taşıtlar hariç, steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) yüzde 60.

KARARLAR BİZİ BAĞLAMAZ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’nin, müttefiklerinden İran’dan yaptıkları petrol ithalatını kasım ayına kadar durdurmaları isteğine “ABD Dış Ticaret Bakanlığının aldığı kararlar bizi bağlamaz. Biz Türkiye’nin menfaatleri dışında hiçbir menfaati tanımayız. Orada Birleşmiş Milletler’in almış olduğu kararlar, yaptırımlar varsa bizi bağlar” dedi. Gümrük Birliği Anlaşması’nın önemine işaret eden Zeybekci “Şu anda yürüyen Gümrük Birliği anlaşmamızda, toplam dış ticaretimizin yaklaşık yüzde 47’sini AB ile yapıyoruz. 2018 sonu itibarıyla muhtemel dış ticaret hacmimiz yaklaşık 190-200 milyar dolar seviyesine gelecek. Öte yandan yüzde 70 civarındaki sermaye girişimizi AB’den yapıyoruz” diye konuştu.

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