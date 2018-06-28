28 Haziran 2018 Perşembe14 Şevval 1439
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Kafa kafaya katliam!

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Kafa kafaya katliam!
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kafa kafaya katliam! Kafa kafaya katliam! Kafa kafaya katliam!

Kaza, öğleden sonra Viranşehir- Şanlıurfa karayolunun 30'uncu kilometresindeki Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakası öğrenilmeyen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlarda bulunan Ferhat Tangüneş, Gökhan Aral, İbrahim Akçay, Abdullah Vural ve Ferhat Tangüneş yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Akçay, Abdullah Vural ve Ferhat Tangüneş doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için morga konuldu.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtilti.

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