28 Haziran 2018 Perşembe15 Şevval 1439
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Şok oldular! Gözü oyulmuş, kesilmiş, kurşunlanmış

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren turistler ölü yunus balığıyla karşılaştı. Denizde neye uğradıklarını şaşıran tatilciler 100 kilo ağırlığındaki yunus balığını güçlükle denizden çıkardı.
Şok oldular! Gözü oyulmuş, kesilmiş, kurşunlanmış
Şok oldular! Gözü oyulmuş, kesilmiş, kurşunlanmış Şok oldular! Gözü oyulmuş, kesilmiş, kurşunlanmış Şok oldular! Gözü oyulmuş, kesilmiş, kurşunlanmış

Ortakent-Yahşi sahilinde denize giren turistler kıyıya 100 metre mesafede ölü bir yunus balığıyla karşılaştı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran tatilciler 100 kilo ağırlığındaki yunus balığını kıyıya çıkardı. Ölü yunus balığının karın ve kuyruk bölgesinde derin kesikler, gözlerinin oyuk olduğu görüldü. 
 

Yunus balığını denizden çıkaran tatilciler balığın vücudunda kurşun izi olduğunu iddia etti.  Yetkililer tarafından sahilde yapılan incelemelerin ardından belediye ekipleri yunus balığını araca yükleyerek gömüleceği yere götürdü. 

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