Polatlı'da kayıp minik Eylül'le ilgili kahreden bilgiler

Başkent Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan ve günlerdir aranan minik Eylül'le ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan üzücü bir açıklama gelmişti. Bakanlık olayın aydınlatıldığını belirtip detay vermemişti. Olayda kan donduran vahşet izlerine ulaşıldı.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde kaybolan çocuklarla ilgili dün yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır' denilip, detay verilmedi.
Kayıp minik Eylül'den maalesef kötü haber geldi.
Küçük Eylül'ü kaçırdığından şüphelenilen şahsın üzerinde bulunan kan lekesi Eylül'ün ailesinden alınan DNA ve saç örnekleriyle bire bir uyuştuğu anlaşıldı.
Zanlının evinde ve bahçesinde inceleme yapması için ceset arama köpeği getirildi.
Edinilen son bilgilere göre, minik Eylül kan donduran bir şekilde katledilmiş...