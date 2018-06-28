28 Haziran 2018 Perşembe15 Şevval 1439
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Ekonomi güven endeksi açıklandı

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Ekonomi güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi Haziran'da yüzde 3,3 düşüşle 90,4 oldu.
Ekonomi güven endeksi açıklandı Ekonomi güven endeksi açıklandı Ekonomi güven endeksi açıklandı

 

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında azalarak 93,5 değerinden 90,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Haziran ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 102,5 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 91,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,4 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 75,3 değerine geriledi. Haziran ayında tüketici güven endeksi ise 70,3 değerine yükseldi.

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