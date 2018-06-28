28 Haziran 2018 Perşembe15 Şevval 1439
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Shrinkleme Nedir ve Nasıl Yapılır?

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Shrinkleme Nedir ve Nasıl Yapılır?
Shrinkleme, üretimden çıkan bir ürünün direk üzerine, paketlenen bir ürüne ya da birden fazla küçük paketi tek bir pakete çevirme hususunda ürün etrafından plastik bir filmin çevrelenerek ürün formunu alması tekniğiyle yapılan bir işlemdir.
Shrinkleme Nedir ve Nasıl Yapılır? Shrinkleme Nedir ve Nasıl Yapılır? Shrinkleme Nedir ve Nasıl Yapılır?

İki aşamalı şekilde işleyen bu sistemin ilk aşamasında plastik film ürün etrafını çevreler ve dikiş kaynağı olarak adlandırılan işlem gerçekleşerek ürünü çevreleyen plastik filmin kenarları dikilir. İkinci aşamada ise yüksek ısı ile plastik film büzülerek küçülür ve ürünün formunu alıp, kaliteli bir ambalaj görseline bürünür. 
 
Shrinkleme Nedir ve Nasıl Yapılır?

Belirttiğimiz gibi son derece basit bir teknik ve shrink makinesi aracılığıyla yapılır diyebiliriz. Peki, shrink paketlemenin bir işletmeye faydası nedir? Öncelikle faydası personel gücünden kazanç sağlamakta ve üretimin sistemli şekilde işleyişine destek olmaktadır. 

Yoğun şekilde yani tonajlı üretim yapan bir fabrikada paketleme işlemi personeller tarafından yapılıyor ise normal olarak bir süre sonra yorulan personelin hızında yavaşlama olacak ve her gün sabit bir işçilik söz konusu olmayacaktır. Ancak shrink makinası ile yapılan paketleme işlemi durmaksızın 7/24 devam edebilir ve istenen adette iş çıkarılabilinir. Bu nedenle üretimlerde bir hayli avantaj sağlayan shrink makinesimanuel, yarı ve tam otomatik çeşitleriyle de kullanıcısına kolaylık sağlamaktadır.  Ancak seri üretimlerde manuel modelin tercih edilmesi verim açısından pek tavsiye edilmez. Bu nedenle işleyişinize bağlı olarak model seçiminde bulunmanızın alacağınız verimde önemli olduğunu belirtmek isteriz. Bunun yanı sıra günümüzde sayısız firma tarafından shrink makine üretimi yapılmaktadır. Ancak bu firmalardan azınlığı kaliteli makine üretimiyle ürettiği makinenin arkasında duracak profesyonelliği sergilemektedir. Eğer kaliteli bir shrink makinası satın almak istiyorsanız, sektörün en iyi shrink makinalarını sunan Maripak’ı tercih edebilirsiniz.

Satın alım yapacağınız firmayı analiz etmek ve gerektiğinde teknik servis hizmetini aksatmadan verecek potansiyelinin olup olmadığını sorgulamak olduğunu hatırlatmak isteriz. Uzman bir firmadan satın alacağınız shrink makinesi ile yapacağınız Shrink Paketleme, ürünlerinizin bozulmadan tüketiciye ulaşmasına büyük katkı sağlayacaktır. Genel olarak shrinkleme avantajları aşağıda bilginize sunulmuştur.
⦁ Shrink yöntemiyle ambalajlanan ürünler haşere ile her çeşit böceğin istilasından korunur.
⦁ Üründe rutubet, yağlanma, ıslanma ve benzeri etkilerin oluşması engellenerek sağlıklı koşullarda korunması sağlanır.
⦁ Çok sayıda küçük paketin tek bir paket halini alarak kolayca gruplama yapılmasına ön verir. 
⦁ Ürünün görsel kalitesini artırır.
⦁ Sevkiyat esnasında taşıma kolaylığı sunar.
⦁ Gazete, dergi ve kitap gibi ürünlerin baskı sonrasında gerçek kullanıcısına ulaşama kadar kimse tarafından okunmasına izin vermez. 
⦁ İstendiği vakit ambalaj üzerine barkod, üretim ile tüketim tarihi, logo ve benzeri belirtici özellikle eklenebilir.
⦁ Gıda maddelerinde nem bariyeri görevi gördüğünden ötürü ürünlerdeki su kaybını en aza indirger.
Belirtilen avantajların yanında sayılabilir pek çok yararı daha olan shrink makinesi ile sağlıklı ve kaliteli paketleme yapabilir, uzun vadede müşterilerinize karşı güvenirlik elde edebilirsiniz. Shrink makinesi için firmamızla iletişime geçebilir, güvenli şekilde ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. 
 

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