29 Haziran 2018 Cuma16 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:28Güneş 05:28Öğle 13:14İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 27°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 33°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 96.227 0.28
  • Altın: 185,232 -0.41
  • Dolar: 4,5916 -0.62
  • Euro: 5,3181 -0.63

İnce, kaçırılma ve tehdit iddialarını yalanladı

»
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, sosyal medyada kendisiyle ilgili yer alan paylaşımları Twitter hesabından yalanladı.
İnce, kaçırılma ve tehdit iddialarını yalanladı
İnce, kaçırılma ve tehdit iddialarını yalanladı İnce, kaçırılma ve tehdit iddialarını yalanladı İnce, kaçırılma ve tehdit iddialarını yalanladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da cumhurbaşkanlığı seçim hesabına yapılan bağışlarla okul, yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir." ifadelerini kullandı.

İnce, sosyal medyada kendisiyle ilgili yer alan bazı paylaşımlar üzerine Twitter'dan açıklamada bulundu.

Söz konusu paylaşımların doğru olmadığını belirten Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Seçim gecesi kaçırıldığım, tehdit edildiğim şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar da cumhurbaşkanlığı seçim hesabına yapılan bağışlarla okul, yurt yaptıracağım yönündeki paylaşımlar da doğru değildir. Bağışlarla okul, yurt yaptırmak hukuken mümkün değildir."

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İnce, kaçırılma ve tehdit iddialarını yalanladıİnce, kaçırılma ve tehdit iddialarını yalanladıCHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, sosyal medyada kendisiyle ilgili yer alan paylaşımları Twitter hesabından yalanladı.
CHP'li Eren Erdem gözaltına alındıCHP'li Eren Erdem gözaltına alındıEski CHP Milletvekili Eren Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ankara'da gözaltına alındı.
MHP'den TBMM Başkanı kararı!MHP'den TBMM Başkanı kararı!MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, 'MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek' dedi.
İnce ve Kılıçdaroğlu pazarlık mı yaptı?İnce ve Kılıçdaroğlu pazarlık mı yaptı?Seçim yenilgisi sonrası CHP'de başlayan gerilimin yönü bugün tamamen değişti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'den açıklamalar peş peşe gelirken, Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığını teklif edeceği iddia edildi.
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacakMuharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacakMuharrem İnce, CHP'lilerin "Aday ol" çağrılarına olumsuz yanıt verdi: Ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız.
Bahçeli o sözleri affetmedi! Görevden aldıBahçeli o sözleri affetmedi! Görevden aldıMHP Lideri Devlet Bahçeli, "Meclis'te biz ne dersek o olacak, Erdoğan'ı kurtardık" diyen Sefer Aycan'ı genel başkan yardımcılığı görevinden aldı.
  • Ankara'da kritik zirve! Erdoğan'la görüşecek27 Haziran 2018 Çarşamba 11:08
  • MHP seçimlerden tarihi bir başarıyla çıkmıştır27 Haziran 2018 Çarşamba 09:05
  • AK Partili Turan: Allah başımızdan Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin27 Haziran 2018 Çarşamba 08:58
  • CHP Parti Meclisi olağanüstü toplanıyor27 Haziran 2018 Çarşamba 08:43
  • Kim kimden ne aldı, ne verdi?27 Haziran 2018 Çarşamba 08:39
  • Bahçeli'den mesaj! Üzerimize düşeni yapacağız27 Haziran 2018 Çarşamba 06:03
  • Kılıçdaroğlu'ndan şaka gibi açıklama26 Haziran 2018 Salı 14:34
  • Meral Akşener'den Muharrem İnce'ye cevap26 Haziran 2018 Salı 14:04
  • AK Parti'de giden yüzde 7 araştırılıyor26 Haziran 2018 Salı 09:35
  • AK Parti'de hayal kırıklığı!25 Haziran 2018 Pazartesi 16:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri