Eldivan kirazı dalında kaldı

Lezzetiyle ön plana çıkan Eldivan kirazına bu sezon beklenen talep olmaması nedeniyle satışlarda büyük düşüş yaşandı.

Geçen sene 500 ton civarında kiraz üretilen Eldivan'da bu sezon 700 ton kiraz üretildi. Türkiye genelinde kiraz rekoltesinin fazla olması ve meyve suyu fabrikalarının düşük fiyattan kiraz alması nedeniyle Eldivan'da ürün dalında kaldı.

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar, Eldivan'da şu anda kiraz mevsiminin devam ettiğini söyledi.

Kirazların bu sene ellerinde kaldığını belirten Karatatar, "Daha önce sanayi kirazlarımızı bir fabrika gelip alıyordu. Bu sene Türkiye'de kiraz rekoltesinin çok yüksek olması sebebiyle fabrika depolarını doldurduğu için kirazımız dalında kaldı. Çiftçimiz perişan. Çankırı'da her köşebaşında kiraz satan bir hemşehrimiz var. Malımız para etmiyor, çiftçimiz mağdur. Devletimizin de bu konuya bir çözüm bulması gerekiyor." dedi.

Devlet tarafından sanayide işlenen mallara taban fiyat konulmasını ve ürünlerinin de o fiyat üzerinden alınmasını istediklerini dile getiren Karatatar, şöyle devam etti:

"Meyve suyu üreten fabrikalara telefon ediyoruz, 40-45 kuruş fiyat biçiyorlar. Bu fiyat, kirazı toplama fiyatı bile değil. Kirazın bakımı, üretimi, toplaması, pazarlaması zor. Bu zorluklar içinde çiftçimiz gerçekten perişan durumda. 40-45 kuruşa vatandaş bahçesine bile gidemiyor. Mazotun, işçinin ve ilacın pahalılığı bizi perişan etti. Gönül istiyor ki devlet, bu meyve suyu üreten sanayide işlenen mallara belli bir taban fiyat koysun da sanayicimiz de ona göre alsın."

"Soğuk hava deposuna ihtiyaç var"

Eldivanlı üreticilerin topladığı ürünleri yol kenarlarında, kendi imkanlarınca satmaya çalıştığını anlatan Karatatar, "Gönül istiyor ki kirazımız değerlensin. Tabii bizim sıkıntılarımızın başında sulama sorunu var. Arazimiz çok parçalı ve küçük. Ürettiğimiz mal, ihracatçının istediği irilikte değil. Bu yüzden ihracatçı gelip alamıyor. Çankırı’da uygun bir soğuk hava deposu yok. Bunun eksikliğini biz her sene hissediyoruz. Ben devlet yetkililerinden Çankırı’ya uygun büyüklükte bir soğuk hava deposu yapılmasını talep ediyorum." dedi.