29 Haziran 2018 Cuma16 Şevval 1439
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İzmit'te halk otobüsünde dehşet: Uyarıda bulundu canından oldu

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İzmit’te, halk otobüsü sürücüsü Hüseyin Göncü’ye, arkasındaki koltukta telefonla konuştuğu için uyardığı yolcu keserle saldırdı. Yolcular müdahale etti. Şoför fenalaşarak koltuğa yığıldı. Göncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İzmit'te halk otobüsünde dehşet: Uyarıda bulundu canından oldu
İzmit'te halk otobüsünde dehşet: Uyarıda bulundu canından oldu İzmit'te halk otobüsünde dehşet: Uyarıda bulundu canından oldu İzmit'te halk otobüsünde dehşet: Uyarıda bulundu canından oldu

İZMİT’te, halk otobüsü sürücüsü Hüseyin Göncü’ye (37), arkasındaki koltukta telefonla yüksek sesle konuştuğu için uyardığı yolcu keserle saldırmak istedi. Adı öğrenilemeyen yolcu, araçtaki diğer vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilirken, sürücü Göncü fenalaşarak aracın arka koltuğuna yığıldı. Direksiyona geçen başka bir yolcu tarafından otobüsle hastaneye götürülen Hüseyin Göncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Yahya Kaptan-Derince Sopalı hattında yolcu taşıyan halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Hüseyin Göncü cep telefonuyla konuşurken, arkasında oturan bir yolcu da yüksek sesle telefon görüşmesi yapmaya başladı. Göncü telefonunu kapattıktan sonra arka koltuktaki yolcuyu uyardı. Hüseyin Göncü’ye tepki gösteren yolcu, yerinden kalkarak bir taraftan elindeki poşette bulunan keseri çıkarmaya çalıştı diğer taraftan da tehditler savurdu. Araçtaki diğer yolcular araya girerek olayın büyümesini engelledi.

Otobüste bulunan yolcular panik yaşarken, sürücü aracı durdurdu. Polise haber verildiği sırada, otobüsten inmeye çalışan yolcuyu, diğer vatandaşlar durdurdu. Arbede sırasında olay çıkaran yolcu, kendisine engel olmaya çalışan sürücü ve diğer yolculara saldırdı. Saldırgan güçlükle etkisiz hale getirilerek otobüsün arkasına götürülüp oturtuldu. Bu sırada yeniden arbede çıkarken, Hüseyin Göncü fenalaşarak otobüsün arka koltuğuna yığılıp kaldı.

Kendinden geçen Göncü’ye yolcular müdahalede bulunuldu. Saldırgan ise otobüsten inerek kaçtı. Direksiyona geçen başka bir yolcu tarafından otobüsle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Hüseyin Göncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Göncü’nün kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi.

Olay anı otobüste bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI 

Yaşanan arbedenin ardından sürücünün fenalaştığı sırada araçtan çıkarak kaçan kişi yakalandı. Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek kimliği belirlenen kişinin Derince’de olduğu tespit edildi. İnşaat işçisi S.B. (24) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Hürriyet

 

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