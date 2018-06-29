29 Haziran 2018 Cuma16 Şevval 1439
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Türkiye'nin dış borcu belli oldu

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Hazine'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Brüt Dış Borç Stoku martta 466,7 milyar dolar olurken, stokun milli gelire oranının ise %52,9 olduğu belirtildi.
Türkiye'nin dış borcu belli oldu
Türkiye'nin dış borcu belli oldu Türkiye'nin dış borcu belli oldu Türkiye'nin dış borcu belli oldu


Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, Mart'ta 466,7 milyar dolar olurken, stokun milli gelire oranı ise %52,9 oldu.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kamu net borç stoku 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 271,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise %8,4 olmuştur. Aynı tarihte AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 922,3 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %28,4 olmuştur.

TÜRKİYE BRÜT VE NET DIŞ BORÇ STOKU

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 466,7 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise %52,9 olmuştur. Aynı tarihte, Türkiye Net Dış Borç Stoku 303,2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş ve stokun milli gelire oranı %34,3 olmuştur.

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU

Hazine garantili dış borç stoku 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 14,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."

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