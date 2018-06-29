Türkiye'nin dış borcu belli oldu

Hazine'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Brüt Dış Borç Stoku martta 466,7 milyar dolar olurken, stokun milli gelire oranının ise %52,9 olduğu belirtildi.



Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, Mart'ta 466,7 milyar dolar olurken, stokun milli gelire oranı ise %52,9 oldu.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kamu net borç stoku 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 271,6 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise %8,4 olmuştur. Aynı tarihte AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 922,3 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı %28,4 olmuştur.

TÜRKİYE BRÜT VE NET DIŞ BORÇ STOKU

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 466,7 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise %52,9 olmuştur. Aynı tarihte, Türkiye Net Dış Borç Stoku 303,2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş ve stokun milli gelire oranı %34,3 olmuştur.

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU

Hazine garantili dış borç stoku 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla 14,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir."