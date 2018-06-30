Emeklilere ömür boyu güvence!

Bugün ‘Emekliler Günü’. Hükümet, 12 milyona yakın emeklinin refah seviyesini yükseltmek için sosyal güvenlikten konut edinmeye kadar her alanda tüm imkânları seferber ediyor

Milyonlarca emekli 16 yıldır hükümet tarafından karşılanan taleplerinin mutluluğunu yaşıyor. Sosyal güvenlikte iyileşme, destek priminin kaldırılması, promosyon ödemeleri, intibak ve bayram ikramiyeleriyle emeklinin geliri artarken, ikinci bir gelir elde etmeleri için de destekler verilecek. AK Parti, seçim bildirgesinde emeklilerin ikinci bir gelir elde etmesini sağlamak için tamamlayıcı emeklilik programlarına destek sözü verdi. Ev kadınları ve çalışan annelere erken emeklilik düzenlemeleri geliyor. Bir yılı aşan özel sağlık ve hayat sigortaları geliştirilecek, ileri yaşta uygun istihdam sağlanacak. Emeklilerin uygun koşullarda ev almalarını sağlamak için sosyal projeler devreye girecek.



REFAH DÜZEYLERİ ARTTI:

Emeklilik hizmetleri etkinleştirilecek. Ekonomik gelişmeler doğrultusunda emeklilerin refah düzeyleri desteklenmeye devam edecek. Bu kapsamda yılda iki kez bin TL emekli ikramiyesi veriliyor.



3600 EK GÖSTERGE:

Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Toplam 1.5 milyon polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileriyle birlikte bu görevlerden emekli olan 1 milyona yakın vatandaş da bu haktan yararlanacak.



GÜVENLE TİCARET:

Emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunan emeklilerin prim borçları siliniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-devlet kapsamında sunduğu uygulamaların sayısı artırılacak.



İKİNCİ GELİR KAPISI:

Emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edilmesine yönelik tamamlayıcı emeklilik programları desteklenecek.



ÖZEL EMEKLİLİK BELGESİ:

Sigortacılık sektörü daha da geliştirilecek. Sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin şeffaf ve öngörülebilir olması sağlanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Politika belgesi hazırlanacak.



EMEKLİ ESNAFA PRİM DESTEĞİ:

Emekli olup yeni bir işyeri açan esnafımızın yasal zorunluluk olarak yatırdığı primlere dair geçmiş yıllara ait borçları siliniyor. Bağ-Kur prim borcu olan esnafın da sağlık hizmeti alması sağlanıyor.



EV SAHİBİ OLABİLECEKLER:

Sosyal konut projelerine yönelik destekler sürdürülecek. Terörden etkilenen bölgelerimizin altyapı ve üstyapısı yenilenerek buraların imarı tamamlanacak. Emekliler, dar gelirliler, yaşlılar, engelliler gibi dezavantajlı grupların konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik sosyal konut projeleri desteklenecek.



AYLIK BAĞLAMA KOLAYLAŞTI:

Emekli aylığı bağlama süreleri, 20 günün altına düşürülerek, emeklilerin tek gelir kaynağı olan aylıklarını elde edememelerinden kaynaklı mağduriyet önlendi.



65 YAŞ AYLIĞI İKİ KATINA ÇIKTI:

Bugüne kadar 266 lira alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 500 lira alacak. Üstelik 3 aylık birden hesaplarına yatırılacak.



4 MİLYON EMEKLİ İŞGÜCÜNE KATILACAK

Hükümetin son dönemde devreye aldığı ekonomi paketiyle 4 milyon emekli evden çıkacak, işgücü piyasasına katılacak, kendi işyerini açıp istihdam yaratabilecek. Paketle, emeklilerin sadece tüketici konumunda olmaktan çıkıp çalışma hayatına devam etmelerinin önü açılıyor. Bugün sayısı 4 milyonun üzerinde olan işgücüne katılmayan emeklilerin birçoğu bu uygulama ile yeni işyeri kurma planlarını harekete geçirebilecek. Ayrıca açılacak işyerlerinde işçi çalıştırma durumu bu reformun istihdamı destekleyen boyutu olduğunu da gösteriyor.



EMEKLİ AYLIKLARINDA REKOR ARTIŞ

Son 16 yılda emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Asgari emekli aylığı 2002-2018 yılları arasında, memurlarda nominal yüzde 425-reel olarak yüzde 38, işçilerde nominal yüzde 510-reel olarak yüzde 60 arttı. Bu artış, Bağ- Kur'lu esnafta nominal olarak yüzde 845-reel olarak yüzde148, Bağ-Kur'lu çiftçimizde nominal olarak yüzde bin 597-reel olarak yüzde 345 oranında oldu.



MUTLU OLMAK EN DOĞAL HAKLARI

Emekliler Günü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli olduğu gün olan 30 Haziran'da, hem bir anma hem de emeklilerin sorun ve taleplerinin gündeme getirildiği gün olarak kutlanmaya devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, "Geçen yıl banka promosyonu almanın mutluluğuyla kutladığımız Emekliler Günü'müzü, bu yıl bayram ikramiyesi almanın keyfiyle kutlayacağız. Emeklileri mutlu olmayan bir toplumun mutlu olması mümkün değildir. Mutlu ve refah içerisinde bir yaşam sürmek tüm emeklilerin en doğal hakkıdır. Bundan dolayı ülkenin büyüyüp, kalkınıp bugünlere gelmesinde alınteri bulunan emeklilere ne kadar imkân ve hak verilse yeridir. Emeklilere, insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal devlet olmanın da bir gereği olarak değerlendirilmelidir" diye konuştu.

SABAH