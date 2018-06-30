30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
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S&P Türkiye için not açıkladı

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S&P Türkiye için not açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin 'Ulusal Ölçüm Notu'nu (National Scale Ratings) yükselttiğini duyurdu.
S&P Türkiye için not açıkladı S&P Türkiye için not açıkladı S&P Türkiye için not açıkladı

 

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun "trAA" seviyesinden "trAAA" seviyesine, kısa dönem "Ulusal Ölçüm Notu"nun da "trA-1" seviyesinden "trA-1+" seviyesine yükseltildiği belirtildi.

İlk iki karakterin ülkeyi temsil ettiği S&P'nin "Ulusal Ölçüm Notu", bir yükümlünün genel kredi verilebilirlik durumu veya belli finansal yükümlülükleri karşılama kapasitesi hakkında kanaat sunuyor.

Ulusal Ölçüm Notu, kredi notlarında olduğu gibi farklı ülkeler arasında kıyaslama yapmayı mümkün kılmıyor.

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