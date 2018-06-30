30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:28Güneş 05:28Öğle 13:14İkindi 17:12Akşam 20:47Yatsı 22:38
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 35°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 96.520 0.30
  • Altın: 183,965 -0.68
  • Dolar: 4,5892 -0.05
  • Euro: 5,3587 0.76

YKS'nin birinci oturumu başladı

»
YKS'nin birinci oturumu başladı
2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT, 135 dakika sürecek.
YKS'nin birinci oturumu başladı YKS'nin birinci oturumu başladı YKS'nin birinci oturumu başladı

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

2 milyon 381 bin 784 üniversite adayının başvurduğu YKS'nin birinci oturumu TYT, 81 ildeki 7 bin 884 binada 129 bin 291 salonda uygulanacak.

TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. TYT, 135 dakika sürecek.

YKS sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
YKS'nin birinci oturumu başladıYKS'nin birinci oturumu başladı2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT, 135 dakika sürecek.
İmam hatipli Azra LGS’de Türkiye birincisi olduİmam hatipli Azra LGS’de Türkiye birincisi olduAdana’da Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden oldu.
Liselere yerleştirmede detaylar belli olduLiselere yerleştirmede detaylar belli olduMilli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı.
LGS sonuçları açıklandıLGS sonuçları açıklandıLGS sonuçları 26 Haziran Salı günü saat 16.00 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Devamsızlıktan kalanlara müjdeyi bakan verdi!Devamsızlıktan kalanlara müjdeyi bakan verdi!Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin, bu yıla mahsus mezun edildiğini bildirdi.
Esra Albayrak: İmam Hatip mezunu olmak önemli bir sorumlulukEsra Albayrak: İmam Hatip mezunu olmak önemli bir sorumlulukEsra Albayrak, "İmam Hatip Lisesi mezunu olmak önemli bir sorumluluk. Bu okullarda okuyan öğrenciler geniş bir ufukla Türkiye'ye ve dünyaya bakması gerekir." dedi.
  • Okul servisinde iğrenç olay!14 Haziran 2018 Perşembe 10:52
  • Okullarda karne heyecanı08 Haziran 2018 Cuma 10:47
  • Okullarda iki yeni dil daha öğretilecek07 Haziran 2018 Perşembe 08:10
  • Okullar ne zaman açılacak!06 Haziran 2018 Çarşamba 13:10
  • 'Sanal bağımlılık tehlikesi giderek büyüyor'06 Haziran 2018 Çarşamba 10:03
  • MEB'den LGS ile ilgili önemli açıklama!24 Mayıs 2018 Perşembe 11:00
  • Bu görüntüler artık tarih oldu! İşte alınan yeni önlemler17 Mayıs 2018 Perşembe 14:30
  • AÖF bahar dönemi sınav sonuçları açıklandı! Tıkla öğren26 Nisan 2018 Perşembe 09:43
  • Hiçbir öğrenciyi istemediği okula göndermeyeceğiz!18 Nisan 2018 Çarşamba 13:47
  • ÖSYM'den sınava girecek adaylara önemli uyarı18 Nisan 2018 Çarşamba 13:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri