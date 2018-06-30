30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
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Türkiye'ye ilk sevkiyat başladı

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Türkiye'ye ilk sevkiyat başladı
Güney Gaz Koridoru şirketinin Genel Müdürü Afgan İsayev, Azerbaycan'ın Hazar gazını AB'ye taşıyacak 'Güney Gaz Koridoru' projesinin parçası olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden Türkiye'ye ilk ticari gaz sevkiyatlarının başladığını duyu
Türkiye'ye ilk sevkiyat başladı Türkiye'ye ilk sevkiyat başladı Türkiye'ye ilk sevkiyat başladı

 

Güney Gaz Koridoru Genel Müdürü, şirketlerinin önde gelen uluslararası finans kurumlarından mali destek aldığını belirterek ''Türkiye'ye ilk ticari gaz sevkiyatlarını öngören TANAP projesinin ‘0' aşaması tamamlandı. Bugün, 30 Haziran 2018'de Türkiye'ye ilk ticari gaz sevkiyatlarına başlandı'' açıklamasını yaptı

TAKVİM İŞLİYOR

İsayev, ''Yakın gelecekte Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatları için planlanan çalışmalar, programa uygun olarak gerçekleştiriliyor"bilgisini paylaştı.

BULGARİSTAN-SIRBİSTAN HATTI

TANAP, 12 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Pyotr Poroşenko'nun katıldığı törenle açılmıştı.

Güney Gaz Koridoru ile Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz 2 yatağından çıkarılacak doğalgazın, Türkiye ve Avrupa'ya aktarılması öngörülüyor

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