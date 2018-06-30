Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı.
1 Temmuz 2018 saat 00.00 itibariyle geçerli olacak zamla birlikte ücretler otomobillerde 19,20 TL’den 23,50 TL’ye, minibüslerde ise 24,80 TL’den 34,90 TL‘ye yükseltildi.
Avrasya Tüneli’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, “1 Temmuz 2018 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlara %8 KDV dahildir. Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir” denildi.
30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam
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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zamAvrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı.
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