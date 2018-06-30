30 Haziran 2018 Cumartesi16 Şevval 1439
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Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü

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Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü
İstanbul Büyükçekmece'de çalıştığı inşaata elektrik çekmek isteyen bir kişi elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü

Saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi Çelik Sokak’ta İddiaya göre, sokak içerisindeki çalıştığı inşaat alanına kaçak elektrik çekmek isteyen bir kişi elektrik direğine çıktı.

AKIMA KAPILARAK ÖLDÜ

Elektrik direğinde kablolarla uğraşan şahıs bir anda elektrik akımına kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar panik içerisinde polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise şahsı elektrik direğinden indirmek için çalışma başlattı.

ELEKTRİK DİREĞİNDE ASILI KALDI

Kaçak elektrik çekmeye çalıştığı sırada akıma kapılan şahıs, elektrik direğinde asılı kaldı. Sokağa çıkan vatandaşlar şahsı öyle görünce gördükleri karşısında şoka uğradı. Adeta ibretlik bir şekilde asılı kalan şahsı gören vatandaşlar, olay yerinden çocuklarını uzaklaştırmaya çalıştı.

[Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü]

KEPÇE İLE KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Şahsın elektrik direğinde asılı kaldığını gören vatandaşlar, çocukların etkilenmemesi için indirmeye çalıştı. Direğe çıkmakta zorlanan vatandaşlar sokağa gelen kepçeyle yukarıya çıkarak şahsı indirmeye çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın ise elinde yorganla koştuğu görüldü. Şahıslar uzun süre indirmeye çalıştığı sırada, vatandaşlar itfaiye ekiplerini geldiğini söylemesi üzerine aşağıya indi.

İTFAİYE İNDİRDİ

Vatandaşlar şahsı indirmek için uzun süre uğraşsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokak içerisine gelen itfaiye ekipleri şahsı indirmek için merdiven yardımıyla direğe çıkarak şahsı indirdi. Hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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