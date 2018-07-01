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Depo fındıkta fiyat oyununu bozar

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Depo fındıkta fiyat oyununu bozar
Lisanslı depoda kiranın tamamını devletin karşılaması üreticiyi heyecanlandırdı. Hububatta fiyat oynaklığının yüzde 5 azaldığını belirten çiftçiler, fındıkta da depo yatırımcısını bekliyor
Depo fındıkta fiyat oyununu bozar Depo fındıkta fiyat oyununu bozar Depo fındıkta fiyat oyununu bozar

 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin, lisanslı depoculukta çiftçiye sağlanan kira desteğinin yüzde 100'e çıkartılacağı ve nakliyede ton başına 25 TL destek sağlanacağını açıklaması hububat üreticisinin yüzünü güldürürken, fındık üreticisinde de yatırım heyecanı yarattı. Hali hazırda 2 milyon 48 bin ton olan lisanslı depoların 2 milyon tonluk kısmını hububat ürünün oluşturduğunu belirten sektör temsilcileri, bu yatırımın hububatta yüzde 20'yi bulan fiyat hareketini 15'e çektiğini belirtiyor. Lisanslı depo kapasitenin 2019'da 3.5 milyon tona çıkacağını belirten sektör temsilcileri, fiyat hareketliliğinin yüzde 100'leri bulduğu fındık için de lisanslı depo yatırımlarının artması gerektiğini vurguluyor.

KAPASİTE 17 BİN TONLA SINIRLI

Lisanslı fındık depo kapasitesinin 17 bin tonla sınırlı kaldığını belirten sektör oyuncuları, "Fındıktaki fiyat hareketlerinin en önemli nedeni deponun yetersiz olması. Çiftçi ürününü değerinin altında emanete veriyor. Eğer lisanslı depo yatırımları fındıkta 100 bin tona çıkarsa fiyat hareketindeki oynaklık yüzde 50'lere kadar geriler" diyor.

ÜRÜN VAR, DEPO YOK

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Gümrük Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın lisanslı depo yatırımlarını teşvik edeceğine inandıklarını söyledi. Türkiye'nin ortalama yıllık 600 bin ton fındık üretimi olduğunu vurgulayan Soydan, "Ordu'da yıllık 200 bin ton fındık üretimi var ancak bir tane lisanslı depo yok. Çiftçi fındığı topladıktan sonra saklayacak yer bulamadığı için emanete bırakıyor. Tüccar da ürünü istediği fiyattan satıyor. Ne tüketici ne de üretici kazanıyor ve fındıkta yüzde 100'e varan fiyat hareketleri yaşanıyor" dedi. Lisanslı depo yatırımlarının artması halinde çiftçinin fındığını buraya kaydıracağını belirten Soydan, yatırımcıları Karadeniz'e davet ettiklerini kaydetti.

TON BAŞINA 100 TL KATKI

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Günhan Ulusoy, açıklanan nakliye, kira ve vergi destekleriyle birlikte buğdayda ton başına çiftçiye 100 TL'lik katkı sağlandığını söyledi. Çiftçinin buğdayını lisanslı depoya koyması halinde daha kolay kredi aldığını belirten Ulusoy, "Bu şartlar çiftçinin buğdayını tarlada tutmasından daha avantajlı bir konuma getirdi" dedi. Hububatta yüzde 20 gibi bir fiyat hareketi olduğunu belirten Günhan, bunun son iki yıldır yüzde 15'e gerilediğini, artan depo yatırımlarıyla yüzde 10'a düşeceğini kaydetti.

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