01 Temmuz 2018 Pazar16 Şevval 1439
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Emekliye zam müjdesi

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Emekliye zam müjdesi
Bayram ikramiyesi ve zam ile sevinen emeklilerin beklentisi intibak yasası. 2000 sonrası emekli olanlar için 355 liraya varan zammın yolu açılacak
Emekliye zam müjdesi Emekliye zam müjdesi Emekliye zam müjdesi

 

Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak yeni düzenlemelerde. Bayram ikramiyesi kararıyla büyük mutluluk yaşayan emekliler Temmuz'da verilecek zamla birlikte yeni maaşlarına da kavuşacak. Temmuz zammının yüzde 7.27 olarak çıkması bekleniyor. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak açıklanmıştı. Ancak emekliler şimdi de yeni intibak yasasını bekliyor. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca kişinin gözü intibakta. Anayasa Mahkemesi'nin intibak için TBMM'yi adres göstermesi, Türkiye Emekliler Derneği'nin de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıması; intibak düzenlemesini yeniden gündeme taşıdı. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, 2000 öncesi SSK emeklilerin intibaklarının yapıldığını ve 1 Ocak 2013 itibarıyla intibak farklarının aylıklarına ilave edildiğini anımsatarak, 2000 sonrası emekli olanların da intibakları yapılıp emekliler arasında eşitliğin sağlanması gerektiğini söyledi.

YENİDEN HESAP
 
Eğer intibak vizesi çıkarsa, emeklilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak. Bunun için yasa çıkarılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişinin maaşı yeniden hesaplanacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira zam yapılmıştı. Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlarının bu seviyelerde olabileceğini belirtiyor.

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