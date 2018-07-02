02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi. Kazada ilk belirlemelere 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 33 MN 180 plakalı minibüs, Gözne-Arslanköy yolundaki Arslanköy kavşağında devrildi.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, araçtaki 3 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA

 

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