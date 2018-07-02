02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Tüfenkci: Ekonomiye daha fazla odaklanacağız

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye’nin 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçtiğini belirterek, ekonomiye daha fazla odaklanacaklarını söyledi.
Tüfenkci: Ekonomiye daha fazla odaklanacağız
Tüfenkci: Ekonomiye daha fazla odaklanacağız Tüfenkci: Ekonomiye daha fazla odaklanacağız Tüfenkci: Ekonomiye daha fazla odaklanacağız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bütün sıkıntılara rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi. 

Ülkenin 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçtiğini anlatan Tüfenkci, “Bu sistemin önceliği iki noktada toplanıyor. Birincisi ekonomiye daha fazla odaklanacağız. Daha fazla büyümeye, istihdama, üretime odaklanacağız. İnsanlarımızın refah düzeyini artırma noktasında daha hızlı ve etkin kararlar alabilmenin önünü yeni yapılanmayla beraber açmış olacağız. Daha çok erdemin, iradenin ve cesaretin hakim olduğu, Türkiye’nin agresif bir büyüme göstermesi noktasında önemli bir dönemece giriyoruz.” ifadelerini kullandı.

İkinci önceledikleri konu olan güvenlik ve terörle mücadele noktasında yakalanan başarıyı, teröristlerin bu topraklardan kökü kazınana kadar devam ettireceklerini vurgulayan Tüfenkçi, “Bu noktadaki kararlılığımız da inşallah yeni dönemde daha da artarak devam edecek.” diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, “Eğitimde gelinen noktanın daha üst seviyelere çıkacağı, daha fazla demokrasi ve hukukun egemen olduğu bu yeni dönemin arifesinde böyle bir organizasyona bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.” dedi.

Konuşmasının ardından Tüfenkci, ödül takdiminde bulundu.

Ödüller
Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri'ni kazanan kişi, kurum ve markalar şunlar oldu:

İş Dünyası Liderlik Ödülü - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye’de Yılın Vakıf İnsanı Ödülü - Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu

Türkiye’de Yılın İş Adamı Ödülü - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç

Türkiye’de Yılın İş Kadını Ödülü - Halley Duvar Kağıtları Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Terimer

Türkiye’de Yılın CEO’su Ödülü - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

Türkiye’de Yılın Bankası Ödülü - Ziraat Bankası

İş Dünyası Onur Ödülü - Aytemiz Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aytemiz

AB İş Dünyası Onur Ödülü - Avrupa İş Kulubü (EBCA) Başkanı Zbigniew Roch

İAÜ Tıp Fakültesi Yılın Sağlık Yatırımı Ödülü - İstanbul Aydın Üniversitesi

Yılın Televizyon Kanalı Ödülü - TGRT Haber

Türkiye’de Yılın Şirketi Ödülü - Fuzulev

Yılın Yönetim Danışmalığı Ödülü - Pro Grup

Türkiye’de Yılın İnovatif Markası Ödülü - Rexoil

Almanya’da Yılın İnovatif Markası Ödülü - Premium Döner

Yılın Otomotiv Firması Ödülü - Mercedes-Benz Türk

Yılın Leasing Firması Ödülü - Aklease

Uluslararası Yatırım Danışmanlığı Sektöründe Almanya’da Yılın Girişimcisi Ödülü - Ahmet Soytürk

Otomotiv Hizmet Sektöründe Almanya’da Yılın Girişimcisi Ödülü - Turabi Yıldız

Gayrimenkul Sektöründe Almanya’da Yılın Girişimcisi Ödülü - Jacqueline Bakır Brader

Yılın Lojistik Hizmet Sağlayıcısı Ödülü - SGS Transitnet

Hazır Giyimde Yılın Markası Ödülü - Giovane Gentile

Yılın Vakfı Ödülü - Okçular Vakfı

Tamamlayıcı Tıp Ödülü - Prof. Dr. Ahmet Maranki

Türk Dünyası Ödülü - Sefer Özdemir

Yılın AVM’si Ödülü - Vadi İstanbul

Yılın Halkla İlişkiler Şirketi Ödülü - Avantgarde İletişim Danışmanlığı  

 

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