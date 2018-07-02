02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:30Güneş 05:29Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 26°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 96.520 0.30
  • Altın: 184,808 -0.23
  • Dolar: 4,6215 0.65
  • Euro: 5,3833 1.23

Emekli maaşına son dakika zam açıklaması! İşte en düşük emekli zammı

»
Emekli maaşına son dakika zam açıklaması! İşte en düşük emekli zammı
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranında oldukça etkili olacak olan enflasyon oranlarının öğrenilmesine sadece 1 gün kaldı.
Emekli maaşına son dakika zam açıklaması! İşte en düşük emekli zammı Emekli maaşına son dakika zam açıklaması! İşte en düşük emekli zammı Emekli maaşına son dakika zam açıklaması! İşte en düşük emekli zammı

Emekli maaşına zam ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye’de 12.3 milyon emeklinin beklediği an geldi. Milyonlarca emekli Temmuz ayında gelecek zam miktarını beklemeye koyulmuştu.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranında oldukça etkili olacak olan enflasyon oranlarının öğrenilmesine sadece 1 gün kaldı. Uzmanların tahmini doğrultusunda gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam miktarı yüzde 7.27 olarak belirlendi.

Diğer taraftan memur emeklileri ise yüzde 3.27’lik bir oranda fark alacaklar. Emeklinin zam oranının detaylarının netleşmesi ile birlikte vatandaşların en çok arattığı konuların başında ‘En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?’ sorusu gelmeye başladı. İşte tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik.

12.3 milyon emeklinin ortalama 1 yıl boyunca beklediği son dakika haberi geldi çattı. Milyonlarca emeklinin Temmuz ayında yapılacak zam miktarını öğrenmesine sadece bir gün kaldı. Emekliler yarından itibaren emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında önemli etkiye sahip olan enflasyon oranlarını öğrenecekler.

ZAM MİKTARI BELLİ OLACAK

Bu oranlar neticesinde emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. Uzmanların tahminin tutması doğrultusunda emekliler yüzde 7.27 oranında bir zam alacaklar. Diğer tarafta memur emeklileri ise 3.27'lik bir fark alacaklar.

Yarın TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu)'nun açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına alacağı zam miktarı belli olacak. İlk 6 aylık enflasyon oranının önemli olduğu bu anda emekliler yarını büyük bir heyecan içinde beklemeye başladılar.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını ilk 6 aylık enflasyon belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 0.82 olarak gerçekleşti. Bu tahmin tutarsa, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak.

 

Memur emeklilerinin Temmuz zammı da toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmiş, ayrıca ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verileceği karara bağlanmıştı. İlk 5 aylık TÜFE yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.

Memur emeklilerine böylece 5 ayda yüzde 2.39 enflasyon farkı oluştu. Bu fark, Haziran enflasyonuna göre netleşecek. Beklenti anketindeki TÜFE tahmini gerçekleşirse, memur emeklilerine yüzde 3.27 enflasyon farkı verilecek.

 

Memur emeklilerinin Temmuz zammı bu durumda yüzde 6.77'ye ulaşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde. Yüzde 6.77'lik artış bu maaşı 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükseltecek.

 

Sabah

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Emekli maaşına son dakika zam açıklaması! İşte en düşük emekli zammıEmekli maaşına son dakika zam açıklaması! İşte en düşük emekli zammıSSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranında oldukça etkili olacak olan enflasyon oranlarının öğrenilmesine sadece 1 gün kaldı.
"Türkiye yeni sistemle daha güçlü ve daha hızlı yol alacak""Türkiye yeni sistemle daha güçlü ve daha hızlı yol alacak"Sağlık Bakanı Demircan, "Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tanışıyor ve bununla yoluna devam edecek. Bu, Türkiye'nin daha güçlü, daha hızlı yol almasını sağlayacak." dedi.
Tüfenkci: Ekonomiye daha fazla odaklanacağızTüfenkci: Ekonomiye daha fazla odaklanacağızGümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye’nin 24 Haziran’dan sonra yeni bir sisteme geçtiğini belirterek, ekonomiye daha fazla odaklanacaklarını söyledi.
Emekliye zam müjdesiEmekliye zam müjdesiBayram ikramiyesi ve zam ile sevinen emeklilerin beklentisi intibak yasası. 2000 sonrası emekli olanlar için 355 liraya varan zammın yolu açılacak
Depo fındıkta fiyat oyununu bozarDepo fındıkta fiyat oyununu bozarLisanslı depoda kiranın tamamını devletin karşılaması üreticiyi heyecanlandırdı. Hububatta fiyat oynaklığının yüzde 5 azaldığını belirten çiftçiler, fındıkta da depo yatırımcısını bekliyor
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zamAvrasya Tüneli geçiş ücretlerine zamAvrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı.
  • Türkiye'ye ilk sevkiyat başladı30 Haziran 2018 Cumartesi 23:03
  • Sigaraya uygulanan vergilendirmede yeni düzenleme30 Haziran 2018 Cumartesi 10:07
  • S&P Türkiye için not açıkladı30 Haziran 2018 Cumartesi 08:59
  • Emeklilere ömür boyu güvence!30 Haziran 2018 Cumartesi 08:58
  • Hükümet kararını verdi! Temmuz'da zam yok29 Haziran 2018 Cuma 14:25
  • Türkiye'nin dış borcu belli oldu29 Haziran 2018 Cuma 12:33
  • Merkez Bankası'ndan Katar hamlesi29 Haziran 2018 Cuma 11:42
  • Mayıs ayında ihracat da ithalat da arttı29 Haziran 2018 Cuma 10:57
  • Türkiye için kritik veri açıklandı!29 Haziran 2018 Cuma 10:54
  • 3. köprünün satışı için resmi açıklama!29 Haziran 2018 Cuma 10:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri