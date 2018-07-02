Emekli maaşına son dakika zam açıklaması! İşte en düşük emekli zammı

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranında oldukça etkili olacak olan enflasyon oranlarının öğrenilmesine sadece 1 gün kaldı.

Emekli maaşına zam ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye’de 12.3 milyon emeklinin beklediği an geldi. Milyonlarca emekli Temmuz ayında gelecek zam miktarını beklemeye koyulmuştu.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranında oldukça etkili olacak olan enflasyon oranlarının öğrenilmesine sadece 1 gün kaldı. Uzmanların tahmini doğrultusunda gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam miktarı yüzde 7.27 olarak belirlendi.

Diğer taraftan memur emeklileri ise yüzde 3.27’lik bir oranda fark alacaklar. Emeklinin zam oranının detaylarının netleşmesi ile birlikte vatandaşların en çok arattığı konuların başında ‘En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?’ sorusu gelmeye başladı. İşte tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derledik.

12.3 milyon emeklinin ortalama 1 yıl boyunca beklediği son dakika haberi geldi çattı. Milyonlarca emeklinin Temmuz ayında yapılacak zam miktarını öğrenmesine sadece bir gün kaldı. Emekliler yarından itibaren emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında önemli etkiye sahip olan enflasyon oranlarını öğrenecekler.

ZAM MİKTARI BELLİ OLACAK

Bu oranlar neticesinde emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. Uzmanların tahminin tutması doğrultusunda emekliler yüzde 7.27 oranında bir zam alacaklar. Diğer tarafta memur emeklileri ise 3.27'lik bir fark alacaklar.

Yarın TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu)'nun açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına alacağı zam miktarı belli olacak. İlk 6 aylık enflasyon oranının önemli olduğu bu anda emekliler yarını büyük bir heyecan içinde beklemeye başladılar.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını ilk 6 aylık enflasyon belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 0.82 olarak gerçekleşti. Bu tahmin tutarsa, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak.

Memur emeklilerinin Temmuz zammı da toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmiş, ayrıca ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verileceği karara bağlanmıştı. İlk 5 aylık TÜFE yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.

Memur emeklilerine böylece 5 ayda yüzde 2.39 enflasyon farkı oluştu. Bu fark, Haziran enflasyonuna göre netleşecek. Beklenti anketindeki TÜFE tahmini gerçekleşirse, memur emeklilerine yüzde 3.27 enflasyon farkı verilecek.

Memur emeklilerinin Temmuz zammı bu durumda yüzde 6.77'ye ulaşacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde. Yüzde 6.77'lik artış bu maaşı 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükseltecek.

Sabah