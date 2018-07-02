Yargıdan garip kaza kararı

Yaşlı kadının oğluna fırlattığı terliğini 'silah' sayan yargı, Diyarbakır’da 10 kişiyi ezen 'ehliyetsiz' trafik canavarını serbest bıraktı. Olayın görüntüleri kazanın 'cinayete teşebbüsten farksız' olduğunu gözler önüne serdi.

Diyarbakır'da 24 Haziran günü oy kullandıktan sonra dayısının aracını kaçıran 18 yaşındaki E.S, 2 erkek ve 3 kız arkadaşını da alarak trafiğe çıktı. Aracı son sürat kullanan E.S. Diclekent bulvarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce seyir halinde içinde 3'ü çocuk 4 kişinin olduğu araca hızla çarptı.

4'ÜNÜN DURUMU KRİTİK

Daha sonra yol kenarında yürüyen şehit korucu İrfan Amaç’ın kızı Mehdiye Amaç’ı altına alarak ağır yaraladı. Son olarak da dükkanın önünde oturan biri çocuk 4 kişiye çarparak durabildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Korkunç kazada yaralanan 4'ü çocuk 10 kişiden, 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Mehdiye Amaç'ın beyninde kanama ve ciğerlerinde tahribat olduğu, ayrıca birçok kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Doktorlar genç kızın yaşamasının mucizelere bağlı olduğunu ancak ümit kesilmemesi gerektiğini dile getirdi.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ÇIKTI

Olaydan sonra ifadesi için karakola götürülen E.S'nin ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. E.S. ertesi gün mahkemeye sevk edildi. Yakınları yoğun bakımda yaşam savaşı veren aileler, sürücünün ehliyetsiz ve aşırı hızlı araç kullandığını öğrenince duruma isyan etti ve trafik canavarının en ağır cezayı almasını istedi. Ancak durum hiç de öyle olmadı. Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde yargı önüne çıkarılan E.S. ‘takdiren’ serbest bırakıldı.

TERLİK SUÇ ALETİ SAYILDI

Tonlarca ağırlıktaki otomobille son sürat 10 kişinin üzerinden geçen adamı serbest bırakan Türk adalet sistemi, 2016 yılında da tam tersi bir garabete imza atmıştı. Denizli’de 62 yaşındaki Şenay Güzel'in oğlu Hasan Güzel'e fırlattığı plastik terliği isabet ettirememesine rağmen ‘silah’ sayılmış, yaşlı kadın hakkında 5 yıl hapis cezası istenmişti. Trajikomik olay, kamuoyundan büyük tepki toplayınca anne beraat etmişti.

Güneş