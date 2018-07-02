02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:30Güneş 05:29Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 30°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 29°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 96.189 0.00
  • Altın: 184,808 -0.23
  • Dolar: 4,6370 1.04
  • Euro: 5,3918 0.62

Yargıdan garip kaza kararı

»
Yaşlı kadının oğluna fırlattığı terliğini 'silah' sayan yargı, Diyarbakır’da 10 kişiyi ezen 'ehliyetsiz' trafik canavarını serbest bıraktı. Olayın görüntüleri kazanın 'cinayete teşebbüsten farksız' olduğunu gözler önüne serdi.
Yargıdan garip kaza kararı
Yargıdan garip kaza kararı Yargıdan garip kaza kararı Yargıdan garip kaza kararı

Diyarbakır'da 24 Haziran günü oy kullandıktan sonra dayısının aracını kaçıran 18 yaşındaki E.S, 2 erkek ve 3 kız arkadaşını da alarak trafiğe çıktı. Aracı son sürat kullanan E.S. Diclekent bulvarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce seyir halinde içinde 3'ü çocuk 4 kişinin olduğu araca hızla çarptı. 

4'ÜNÜN DURUMU KRİTİK 

Daha sonra yol kenarında yürüyen şehit korucu İrfan Amaç’ın kızı Mehdiye Amaç’ı altına alarak ağır yaraladı. Son olarak da dükkanın önünde oturan biri çocuk 4 kişiye çarparak durabildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Korkunç kazada yaralanan 4'ü çocuk 10 kişiden, 4'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Mehdiye Amaç'ın beyninde kanama ve ciğerlerinde tahribat olduğu, ayrıca birçok kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Doktorlar genç kızın yaşamasının mucizelere bağlı olduğunu ancak ümit kesilmemesi gerektiğini dile getirdi. 

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK ÇIKTI 

Olaydan sonra ifadesi için karakola götürülen E.S'nin ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. E.S. ertesi gün mahkemeye sevk edildi. Yakınları yoğun bakımda yaşam savaşı veren aileler, sürücünün ehliyetsiz ve aşırı hızlı araç kullandığını öğrenince duruma isyan etti ve trafik canavarının en ağır cezayı almasını istedi. Ancak durum hiç de öyle olmadı. Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde yargı önüne çıkarılan E.S. ‘takdiren’ serbest bırakıldı. 

TERLİK SUÇ ALETİ SAYILDI 

Tonlarca ağırlıktaki otomobille son sürat 10 kişinin üzerinden geçen adamı serbest bırakan Türk adalet sistemi, 2016 yılında da tam tersi bir garabete imza atmıştı. Denizli’de 62 yaşındaki Şenay Güzel'in oğlu Hasan Güzel'e fırlattığı plastik terliği isabet ettirememesine rağmen ‘silah’ sayılmış, yaşlı kadın hakkında 5 yıl hapis cezası istenmişti. Trajikomik olay, kamuoyundan büyük tepki toplayınca anne beraat etmişti. 

Güneş

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İstanbul’da damat dehşeti kameradaİstanbul’da damat dehşeti kameradaSultangazi’de eski eşiyle konuşmak için geldiği iş yerini basan şahıs, elinde bıçakla dehşet saçtı. Tabure ile saldıran şahıs eski kayınpederine ve eski eşini bıçakla yaraladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünüTanzanya’da Türk usulü sünnet düğünüTürkiye'nin Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu himayesinde kurulan Aşure Vakfı Yetimhanesi'ndeki 40 çocuk için Türk usulü sünnet düğünü gerçekleştirildi.
Yargıdan garip kaza kararıYargıdan garip kaza kararıYaşlı kadının oğluna fırlattığı terliğini 'silah' sayan yargı, Diyarbakır’da 10 kişiyi ezen 'ehliyetsiz' trafik canavarını serbest bıraktı. Olayın görüntüleri kazanın 'cinayete teşebbüsten farksız' olduğunu gözler önüne serdi.
Yargıtay: 'Eski sevgilimle evlenseydim daha mutlu olacaktım' demek boşanma sebebiYargıtay: 'Eski sevgilimle evlenseydim daha mutlu olacaktım' demek boşanma sebebiYargıtay 2. Hukuk Dairesi temyize giden davayı bozup erkeğin açtığı boşanma davasının kabulüne karar verdi. Yargıtay sık sık eski sevgilisini anlatıp, "Onunla evlenseydim daha mutlu olacaktım" diyen kadına boşanma davası açan kocayı haklı gördü.
Eylül'ün babasından son isteği yürekleri sızlattı!Eylül'ün babasından son isteği yürekleri sızlattı!Türkiye, kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan talihsiz Eylül’e ağlıyor.
3 ölümlü makasa jet tahliye3 ölümlü makasa jet tahliyeGece kutlamadan dönerken alkollü olarak kullandığı araçla makas atıp otomobildeki üç kişinin ölümüne neden olmaktan tutuklanan sürücü, üç ayda tahliye edildi.
  • Cami mi mektep mi?02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:27
  • FETÖ sanığı Güven cezaevinde hayatını kaybetti02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:15
  • Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:14
  • 4 yaşındaki Hüseyin'in feci ölümü!01 Temmuz 2018 Pazar 09:35
  • Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü30 Haziran 2018 Cumartesi 23:08
  • Müslüman olan Rus çiftin kızının lise başarısı!29 Haziran 2018 Cuma 12:11
  • İzmit'te halk otobüsünde dehşet: Uyarıda bulundu canından oldu29 Haziran 2018 Cuma 10:38
  • Yıldırım anında telefonla konuşmayın banyo yapmayın29 Haziran 2018 Cuma 10:25
  • İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor29 Haziran 2018 Cuma 09:34
  • Diyarbakır’da yük treni raydan çıktı29 Haziran 2018 Cuma 09:32
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri