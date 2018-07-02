02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Yerel seçimlerin erkene, Kasım'a alınması gündemde

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Yerel seçimlerin erkene, Kasım'a alınması gündemde
24 Haziran seçimlerinin ardından şimdi de Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerin de erkene alınması gündemde. Bakan Fakıbaba "Yerel Seçimin Kasım'a alınması doğru dlur" dedi.
Yerel seçimlerin erkene, Kasım'a alınması gündemde Yerel seçimlerin erkene, Kasım'a alınması gündemde Yerel seçimlerin erkene, Kasım'a alınması gündemde

Yerel seçimin erkene alınıp alınmayacağı tartışmasına Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba da katıldı. Fakıbaba, ''Yerel seçimin Kasım'a alınması doğru olur'' dedi.

''SEÇİMİN KASIM'A ALINMASI DOĞRU OLUR''

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı.

31 Mart 2019 gerçekleştirilmesi beklenen yerel seçimde yoğun bir rekabet olacağını belirten Bakan Fakıbaba, "Çok rekabet olacak. Bence biz hemen hızlı bir şekilde hükümet kurulduktan hemen sonra başlamak zorundayız. Bu seçim atmosferi bitmeden yeni bir seçim atmosferine gireceğiz. Diğer partiler de aynı şeyi yapacak" ifadelerini kullandı.

''SEÇİM KASIM'DA OLURSA BELEDİYELER 1 YIL KAZANIR''

Yerel seçim tarihinin değişip değişmeyeceği yönündeki soru üzerine Fakıbaba, "Bu konuda haberler çıkıyor, Kasım ayına alınacak diye. Ben bilmiyorum ama ben eski bir belediyeci olarak böyle bir şeyin doğru olacağına inanıyorum" cevabını verdi.

Düşüncesinin siyasi olmadığını da ifade eden Fakıbaba, "Siyasi olarak düşünmüyorum. İtirazlar felan Nisan'ın ikinci haftasına doğru mazbatanızı alıyorsunuz, göreve başlıyorsunuz. Hoşgeldin, kutlamalar, davettir. 1-2 ayınızı alıyor. Ve daha takım kuramamışsınız, proje yapamamışsınız, arkadaşlarınızı belirleyememişsiniz ve işi tam kavrayamamışsınız. O yılı kaybetmiş oluyorsunuz" cümlelerini kurdu.

''5 AY YEREL YÖNETİMLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarının belediyecilikte önemli olduğunu belirten Fakıbaba, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama bu Kasım ayına çekildiği zaman, belediyecilikte öyle aylardır bunlar. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart… Bu 5 ay sizin için önemli bir zamanı iyi değerlendirme anıdır. Hem tebrikleri kabul ediyorsunuz, belediyeciliği öğrenmeye çalışıyorsunuz ve o yılı boşa harcamamış oluyorsunuz. Bu bağlamda Kasım ayı olursa bütün belediye başkanlarının 1 yıl daha kazanacağını öngörüyorum.

Fakıbaba Erken Seçim İçin Tarih Verdi: 1 Kasım'a Alınması Doğru Olur

Bakın 2 yıl kazanıyor. Bu sene de zaten erken seçim olmamış olsaydı, Haziran-Temmuz ayından itibaren belediye başkanları aday olacağım, olmayacağımın telaşıyla bu sefer işler yine yarıda kalıyor. Bunları önlemek ve 1 yılı kurtarmak adına, bana göre Kasım'a alınması doğru olacaktır."

 

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