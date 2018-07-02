02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü

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Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü
Türkiye'nin Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu himayesinde kurulan Aşure Vakfı Yetimhanesi'ndeki 40 çocuk için Türk usulü sünnet düğünü gerçekleştirildi.
Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü

Aşure Vakfı Yetimhanesi fahri başkanlığını yürüten Türkiye'nin Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu, kendi tasarımı çantaların satışından elde edilen gelirle yapılan düğünde çocuklar, Türk usulü sünnet kıyafetleri giydi.

Palyaço gösterileri eşliğinde eğlenen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sünnet düğününde yöre halkı da çocukları yalnız bırakmadı.

Türkiye’den gelen hediyelerin dağıtımının ardından çocuklara yemek verildi.

Çocuklar, Büyükelçi Ali Davutoğlu ve eşine teşekkür etti.

Törene, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) Başkan Yardımcısı Sidre Diptaş Bali, Aşure Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve Tanzanya Gençler Futbol Ligi şampiyon takımı da katıldı.

AA

 

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Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünüTanzanya’da Türk usulü sünnet düğünüTürkiye'nin Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu himayesinde kurulan Aşure Vakfı Yetimhanesi'ndeki 40 çocuk için Türk usulü sünnet düğünü gerçekleştirildi.
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