02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Muş'ta oylar yeniden sayıldı

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Muş'ta oylar yeniden sayıldı
Muş'un Varto, Bulanık, Malazgirt, Korkut ve Hasköy ilçelerinde AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine başlatılan tüm oyların yeniden sayılması işlemi tamamlandı.
Muş'ta oylar yeniden sayıldı Muş'ta oylar yeniden sayıldı Muş'ta oylar yeniden sayıldı

Muş'un Varto, Bulanık, Malazgirt, Korkut ve Hasköy ilçelerinde AK Parti tarafından yapılan itiraz üzerine başlatılan tüm oyların yeniden sayılması işlemi tamamlandı.

AK Parti Muş İl Başkanlığı ile AK Parti Varto, Bulanık, Malazgirt, Korkut ve Hasköy ilçe başkanlıklarının, milletvekilliği seçimi sonuçlarında hata olduğu gerekçesiyle İl Merkez Seçim Kuruluna başvurmasının ardından devam eden oy sayımı sona erdi.

AK Parti Muş İl Başkanlığı, sayımın ardından milletvekili sayısında bir değişik olmaması nedeniyle YSK'ye itirazda bulundu.

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Muş merkez ve ilçelerinde hata olduğu gerekçesiyle İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyledi.

Yaktı, "İtirazımız üzerine Muş merkez ve tüm ilçelerimizde oylar tekrar sayıldı. Daha önceki fark 380'di. Yeniden yapılan sayımın ardından oy farkı 236'ya düştü. Milletvekilliği sayısında bir değişiklik olmadı. Bunun üzerine biz de YSK'ye itirazda bulunduk. Şimdi YSK'nin kararını bekliyoruz." dedi.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Muş'ta AK Parti 1, HDP 3 milletvekili çıkarmıştı.

 

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