Ordulu simitçiden insanlık dersi!

Önceden, İstanbul’da tekstil sektörü üzerine iş yeri bulunan 60 yaşındaki Şahin Genç, işler yolunda gitmeyince maddi sıkıntılar çekti. Bir süre sonra maddi sıkıntıları artan Genç, iflas edince memleketi Ordu’ya dönüş yaptı. 2011 yılında memleketine dönen ve yaklaşık 7 yıldır Ordu’da simit satarak ve karakalem resim çizerek geçimini sağlayan Genç, eskiden çektiği sıkıntılar aklına gelince, seyyar simit arabasının camına “Karnın açsa, paran yoksa çekinmeden isteyebilirsin” yazısı astı. Kendisinin, Ordu’ya döndükten sonra bir süre aç gezdiğini anlatan Genç, böylelikle karnı aç olan insanları elinden geldiği kadar doyurmaya çalışıyor.

Açlık duygusunu bir süre yaşadığı için böyle bir uygulamayı düşünmeden yaptığını ifade eden Genç, yazı sayesinde karnı aç olan insanlara daha fazla yardım edebildiğini aktardı. Genç, “Açlığın ne demek olduğunu iyi bilirim. Kendim de bizzat çok aç kaldım. Karnı aç olup da benden simit isteyen çok fazla insan var. Benim simit arabamda böyle bir yazı olunca insanlar daha da fazla cesaretleniyor. Bazıları da ise hiçbir şey isteyemeden benim karşımda duruyor, onların aç olduğunu fark edince ben de onlara simit ve poğaça ikram ediyorum. Elimden gediği kadar karınlarını doyurmaya çalışıyorum, böylelikle de mutlu oluyorum” dedi.

Öte yandan, Şahin Genç’in yaptığı bu uygulamayı gören vatandaşlar ise takdir ediyor.