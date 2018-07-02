02 Temmuz 2018 Pazartesi19 Şevval 1439
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Sabancı'ya 14 milyon dolarlık dava

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Sabancı'ya 14 milyon dolarlık dava
Sabancı Holding’in otomotiv sanayisindeki en önemli şirketi Temsa, ABD’li şirket ile iş ortaklığını sona erdirdi ve dağıtım haklarını sonlandırdı.
Sabancı'ya 14 milyon dolarlık dava Sabancı'ya 14 milyon dolarlık dava Sabancı'ya 14 milyon dolarlık dava

 

TEMSA, ABD’deki distribütörü ile davalık oldu. 8 yıla yakın bir süredir TEMSA otobüslerinin satışını yapan CH Bus Sales ile yapılan sözleşme feshedildi.

TEMSA (TEMSA Ulaşım Araçları AŞ), Kuzey Amerika’daki münhasır satış servis ve yedek parça dağıtım bayisi olarak 8 yıl kadar önce CH Bus Sales ile el sıkıştı. CH Bus Sales ile TEMSA arasındaki işbirliği geçtiğimiz aylarda sona erdi. TEMSA, ABD’li şirketin münhasır dağıtım haklarını sonlandırdı.

14 MİLYON DOLARLIK ZARAR İDDİASI

Hürriyet'in haberine göre; TEMSA tarafından alınan bu karar sonrası konu yargıya taşındı. ABD’li şirket, sözleşme feshi nedeni ile 14 milyon dolarlık zararının oluşacağı iddiası ile dava açtı. Taraflar arasındaki sorunun çözümü için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. TEMSA tarafından alınan kararın gerisinde ise, rekabetin yoğun olduğu pazarda doğrudan kendisinin faaliyet göstermek istemesi yer alıyor.

ŞİRKETİNİ KURUYOR

TEMSA, bundan böyle Kuzey Amerika’daki faaliyetlerine, kurmayı planladığı yüzde 100 TEMSA iştiraki olan Temsa North America aracılığı yürütmeyi planlıyor.

VARLIĞINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Konu ile ilgili TEMSA’dan yapılan açıklamada “Kuzey Amerika’daki varlığını güçlendirmek; küresel büyüme vizyonuyla faaliyetlerini şekillendiren TEMSA’nın yakın gelecekteki en büyük önceliği olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

TEMSA’nın bir süredir ABD’deki varlığını güçlendirmek ve dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Kuzey Amerika’da bir üretim üssü kurmak için girişimlerde bulunduğu konuşuluyordu. Benzer açıklamalar son birkaç yıldır TEMSA ve Sabancı Holding yöneticileri tarafından da dile getiriliyordu.

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